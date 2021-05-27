ADÜ ve Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ile Aydın İl Sağlık Müdürlüğü arasında kurumlar arası iş birliği yapılması yönünde protokol imzalandı.



Aydın İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda ADÜ Tıp Fakültesi tarafından yapılan sunum sonrası İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz ile ADÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdem Ali Özkısacık tarafından iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, eğitim, araştırma ve uygulama hizmetlerinin yürütülebilmesi ile bölgede ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli, verimli, ulaşılabilir bir şekilde sunulabilmesi doğrultusunda üniversitenin ilgili birimlerinden olan Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Uzmanlık öğrencilerinin bilgi, beceri ve deneyimlerini arttırmak için Sağlık Bakanlığı'na bağlı Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin birlikte kullanılması ve işbirliğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanıyor.

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