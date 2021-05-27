ADÜ Teknokent’e ‘Türk Dünyası Onur Belgesi’ verildi

Aydın’da 13 yıldan bu yana aralıksız olarak çalışmalarını akademik ortamlarda başarı ile sürdüren Karya Farma HBX ARGE'ninde içinde yer aldığı Türk Dünyası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Araştırma Geliştirme Uygulama Platformu, ADÜ Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Cemal İyem ve ekibine onur belgesi sundu.

Kurulduğu günden bu yana birçok konuda ilk olma özelliği taşıyan kısa adı ADÜ Teknokent’in (Adnan Menderes Teknoloji Geliştirme A.Ş) Aydın ekonomisine ciddi girdiler sağlanmasına öncülük yaptığı belirtildi. ARGE alanında faaliyet gösteren firmalara her bakımdan destek olan ve yeni firmaların katılımı ile her geçen gün büyüyen ADÜ Teknkent’e hazırladığı onur belgesini sunan Karya Farma HBX ARGE Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörü Hakan Başlık, ADÜ Teknokent’e katkılarından dolayı da teşekkür etti.

Karya Farma HBX ARGE bünyesinde yer alan HBX BAP Bilimsel Araştırmalar Projeleri kapsamında 13 yıldan bu yana çalıştıklarını ve şu anda 15 patent aldıklarını kaydeden Başlık, bundan böyle çalışmalarını başta Azerbeycan olmak üzere Kazakistan, KKTC, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan, Çeçenistan, Çuvaşistan, Hakasya, Kırım, Yakutistan, Abhazya ve Tataristan kardeş Türki ülkelerine açılım yaparak sürdüreceklerini söyledi.

Başlık, “ADÜ Teknokent bünyesinde bulunan firmamız ülke ekonomisine önemli buluşlar kazandırmayı amaçlayan, yenilikçi vizyoner bir yapıya sahiptir. HBX ARGE Bilim Kurulu çok farklı buluşları akademik ortamda araştırmalar yaparak piyasaya sürülebilecek hale getirmeyi hedefliyor. Aydın’da bölgenin en önemli endemik bitkilerinden elde edilen tamamen naturel bir buluş olarak ortaya çıkan Antikoil HBX2371 (T13) ‘Antimikrobiyal Akıllı Moleküller Özütü Yağının hastalıklara yol açan patojen sayısını çok kısa süre içerisinde yok ettiği belirlendi. Bize göre bu durum bilim dünyasına yeni ufuklar açmıştır” diyerek Türk Dünyası Altın Anahtar Onur Belgesi ile 13 Türki ülkesinde karış karış bilim inovasyon taşımayı hedeflediklerini ileri sürdü.

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