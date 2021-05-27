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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Efeler’de mezarlıklar temizlendi

İHA

Efeler’de mezarlıklar temizlendi

Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki 83 mahallede bulunan toplam 117 mezarlıkta gerçekleştirdiği bakım ve yabani ot temizliği çalışmalarına büyük bir hızla devam ediyor.
Defin hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için 24 saat çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin işlerinin yanında mezarlıkların bakımıyla ilgili de çalışmalarına hız verdi.
Efeler Belediyesi Mezarlık İşleri Müdürlüğü çalışanları, artan sıcaklıklarla otların büyümeye başladığı her yıl Şubat ayında başladıkları yabani ot temizleme işlerini, görev ve sorumluluk alanlarında 117 mezarlığın tamamında bitirdi. Yaklaşan Kurban Bayramı’nda etkili olmak üzere ikinci tur çalışmalarını sürdüren ekiplerin titiz çalışmalarıyla, vatandaşların rahatça ve daha sağlıklı bir ortamda mezarlık ziyaretlerini yapabilmeleri sağlanıyor.

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