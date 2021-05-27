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Hemşehrileri darbenin yıl dönümünde Menderes´i anlattı

DHA

Hemşehrileri darbenin yıl dönümünde Menderes´i anlattı


Hande NAYMAN- Cemal YILDIRIM/ KOÇARLI (Aydın), (DHA)27 Mayıs 1960 darbesi sonrasında yargılanarak idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes´in adını taşıyan müzenin yapımı büyük ölçüde tamamlandı, son düzenlemeler yapılıyor. Darbenin yıl dönümünde Menderes´in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi´nde yaşayan vatandaşlar, Menderes´le ilgili o dönem yaşayan yakınlarından duyduklarını anlattı.
27 Mayıs 1960 darbesi sonrası iki bakan ile birlikte yargılanarak idam edilen Adnan Menderes´in adını taşıyan  'Adnan Menderes Demokrasi Müzesi' yapımı bitmek üzere. Menderes´in doğup büyüdüğü Aydın´ın Çakırbeyli Mahallesi girişine inşa edilen müzenin açılışı için gün sayılıyor. Çine Çayı´nın kenarına 90 dönümlük arazi üzerinde 840 metrekarelik alanda inşa edilen müzede son düzenlemeler yapılırken, çalışmalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda Aydın Valiliği tarafından yürütülüyor. Müzenin ziyaretçileri, atmosferi ve içerisindeki envanterleri ile Menderes´in yaşadığı döneme götürmesi hedefleniyor. Hacıalipaşa Konağı'nın bir replikasyonu olarak inşa edilen müzenin zemin katında dijital kütüphane ile sinevizyon odası yer alıyor. Birinci katında ise Menderes'in kullandığı eşyalar ile o döneme ilişkin yurt içi ve yurt dışından getirilen materyaller sergileniyor. Binanın son katında ise Menderes'in görevi döneminde yaptığı icraatlar ve yatırımlar, maketlerle anlatılıyor.
SÖZLÜ TARİH ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Öte yandan Menderes döneminin anlatılacağı müze için, sözlü tarih çalışmaları da gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kapsamında Adnan Menderes´in özel kalemi, kahyaları, yakın aile dostları ile görüşülerek yapılan röportajlar video haline getirildi. Bu çalışma, `Dünyanın Gözünde Menderes, Menderesin Gözünde Dünya´ salonunda ziyaretçilere sunulacak. Müze girişinin  sol bölümünde Adnan Menderes´in makam aracı, sağ bölümünde ise traktörü sergilenecek. Müzenin bulunduğu arsada Müze Camii yer alırken, tescilli iki adet yel değirmeni de aslına uygun olarak yeniden faaliyete geçirildi. Çevresinde sosyal yaşam alanı oluşturulan müzeyi ziyarete gelen vatandaşların yöresel gıda ve eşyaları bulabilecekleri stantlar da kurulacak. Yapım aşaması neredeyse tamamlanan müze, son düzenlemelerin yapılmasıyla birlikte ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.
`BAŞBAKANIMIZ HER ZAMAN ANILACAK´
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi açılış için gün sayarken, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümünde Menderes´in doğup büyüdüğü Çakırbeyli Mahallesi´nde yaşayan vatandaşlar, müzenin açılışını heyecanla beklediklerini söylediler. Mahmut Dağdeviren, "Bu müzenin yapılmasıyla birlikte çok değerli başbakanımız her zaman anılacak. Geçen herkes onu hissedecek. Bu müze ile mahallemiz de hareket ve canlılık kazanacak. Adnan Menderes, köyümüzde yer alan arazilerini köyümüze hibe etti. Müzenin görüntüsü çok güzel. Dışarıdan müzeyi görmek için çok kişinin geleceğini tahmin ediyorum. Geç de olsa başbakanımızı hatırlayacağız. Yapanlardan Allah razı olsun" dedi.
`DEMOKRASİYE VURULAN KARA LEKENİN TEMİZLEYİCİS OLACAK'
Çakırbeyli Mahallesi´nin muhtarı Özer Orcan da, "Müzenin yapılması bizim için tarihi bir an oldu. Şimdi çocuklarımız Adnan Menderes´i tanıyacak. Bu müze Adnan Menderes´in kişiliğini anlatacak. Bu müze demokrasiye vurulan kara lekenin temizleyicisi olacak" diye konuştu.
'HAYALİ ÇİNE ÇAYI KENARINDA SÖĞÜT AĞAÇLARI DİBİNDE OTURMAKTI'
Adnan Menderes´in Çine Çayı´na özlemini dile getirdiğini söyleyen mahallelilerden Mehmet Servet Başaran ise şunları söyledi:
"Siyaseti bıraktıktan sonra Adnan Menderes´in hayali Çine Çayı kenarında, söğüt ağaçları dibinde oturmaktı. Aydın´ın birçok yerinde barajında, parkında, bulvarında Adnan Menderes´in adını yaşatmaya çalışıyoruz. Gelip geçerken gördükçe, `Keşke sağ olsaydı´ diyorum. Ben müzenin içine girmedim ancak Müze Camii´nde cuma namazını kıldım. Eski kuşak atalarımız onu iyi tanırdı. Çok iyi ve beyefendi bir insan olduğunu, çok kibar konuştuğunu bütün köylü söyler. 35 bin dönümlük çiftliğin 30 bin dönümünü köylüye çok ucuza dağıtmıştır, bazılarına bedava vermiştir."
`ÜZÜLDÜĞÜ YÜZÜNDEN ANLAŞILMAZMIŞ' 
Babasının Menderes´i tanıdığını söyleyen Kamil Akar da "Biz Adnan Menderes için ne yapsak az. Kendisi çok mütevazı bir insanmış. Babam anlatırdı. Üzüldüğü zaman yüzünden anlaşılmazmış, kafasını kaşırmış. Rahmetli Menderes´in müzesi bizim için çok iyi oldu. Bu müze bizi hem gururlandırıyor hem de hüzünlendiriyor. Menderes´in adını duyduğum zaman tüylerim diken diken olur" şeklinde konuştu.
Mahallelilerden Hasibe Bulut İise  "Müzenin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Biz de hemen karşısındaki köyde yaşıyoruz. Gelip geçerken görüyoruz. Müze o bölgeyi canlandırmış. Henüz açılmadı ama açılmasını bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Aydın / Koçarli Hande NAYMAN, Cemal Yıldırım
2021-05-27 15:50:06

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