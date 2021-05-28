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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğretim programlarına yönelik standardizasyon çalışmaları gerçekleşti

İHA

Öğretim programlarına yönelik standardizasyon çalışmaları gerçekleşti

20212022 eğitimöğretim yılında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesinde ilk defa öğrenci alacak bölümlerin öğretim programlarının oluşturulması ve daha önce öğrenci alımı yapan bölümlerde de öğretim programı müfredatı güncellemesi yapılabilmesi için Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu online toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, Müdür Yardımcıları ve Evde Hasta Bakımı Programı öğretim görevlileri katıldı. Yüksek Öğretim Kurulu, ADÜ bünyesindeki Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Okulu Fizyoterapi Programına 60, Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Evde Hasta Bakımı Programına ise 40 öğrenci kontenjanı ile öğrenci alımına karar verdi. Toplantının ADÜ bünyesindeki iki farklı birimde yer alan aynı programlara ait öğretim programının düzenlenmesi için gerçekleştirildiğini belirten Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, aynı bölümlerin ders müfredatlarının standardizasyonu ve ADÜ kalite uygulamaları açısından da bu tür toplantıların önem taşıdığını ifade etti.

Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO’da Evde Hasta Bakımı Programının 15 Eylül 2013 yılında açıldığını 20142015 Eğitim Öğretim yılında ise ilk defa öğrenci almaya başladığını belirten Sepetcioğlu, “Okulların akademik personel kadrosu ve fizikî koşullarının birbirlerinden farklılık gösterebilir. Ancak standardizasyon açısında zorunlu dersler başta olmak üzere öğretim programlarının asgarî ölçekte de olsa ortak olması birimler arasında veya başka üniversitelere yatay veya dikey geçiş yapan öğrencinin denklik sorunu yaşanmaması açısından önemli. Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl’ın önerisiyle öğretim programları üzerine beraber çalışılmak için bir araya geldik kendisine bilimsel yaklaşımı için teşekkür ederim” dedi.

Evde Hasta Bakımı Programından mezun olacak öğrencilerin sağlık bakım alanında istihdam edildiğini belirten Söke Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, Yaşlı Bakımı, Evde Hasta Bakımı ve Engelli Bakım Rehabilitasyonu gibi bakıma dair mesleklerin geleceğin meslekleri olacağını, bunu da Covid19 pandemi sürecinde de tecrübe edildiğini ifade etti.

Hasta yakınlarının dahi hastalarının yanında refakatçi olarak kalamadığı dönemlerde alanında deneyimli bakım vericilere ihtiyaç duyulduğunu belirten Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, “Evde bakım alanında öğrencilerin meslekî yeterlilik kazanmaları için hangi alanlarda bilgi ve beceriye sahip olmaları isteniyorsa bu alanlara yönelik derslerin tercih edilmesi eğitim kalitesi açısından oldukça önemli” dedi. Prof. Dr. Rahşan Çevik Akyıl, öğretim programına eklenecek derslerin; öğrencilerin sahada çalışırken sık karşılaşacakları hastalıklar ve bakım uygulamalarına dair bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik dersler olması için önerilerde bulunarak konuşmasına son verdi.

Meslek Yüksekokulu müdürlerinin konuşmalarının ardından, Nazilli Sağlık Hizmetleri MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Perihan Sarı, Evde Hasta Bakım Programının mevcut olan öğretim programının ve programda yapılmak istenen güncelleme önerilerinin bulunduğu bir sunum gerçekleştirdi. Söke Sağlık Hizmetleri MYO Sağlık Bakım Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Dr. Ayça Balmumcu da diğer üniversitelerin Evde Hasta Bakım Bölümlerinin öğretim programlarını inceleyerek, hazırlamamış oldukları öğretim programı taslağına ait bir sunum yaptı. Birimlerdeki diğer akademik ve idari personelinin de katkı sağladığı toplantı, her iki okulun benzer çalışmalar için iş birliği yapmasının anlam ve önemine vurgu yapıldı ve tüm sorunların çözümünde ortak hareket edilmesi kararı ile sona erdi.

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