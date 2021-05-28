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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adnan Menderes’in anıları vefa etkinliğinde canlandırıldı

İHA

Adnan Menderes’in anıları vefa etkinliğinde canlandırıldı

Aydın Valiliği ile Koçarlı Belediyesi’nin Adnan Menderes Kent Ormanı’nda düzenlediği organizasyonda, Merhum Başbakan Adnan Menderes’in anılarına tanık olan vatandaşlar duygu seli yaşattı.
Aydın Valiliği ile Koçarlı Belediyesi’nin 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. Yıldönümünde, Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirdiği vefa etkinliği, Demokrasi Şehidi Merhum Başbakan Adnan Menderes’i hayattayken birebir gören ve anılarına tanık olan 12 vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan’ın ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Aydın Vali Yardımcıları Yalçın Yılmaz, Cemal Şahin ve Rıza Dalan, Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, Koçarlı Müftüsü Ahmet Müjdeci ile Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Bircan Kayacan da katıldı. Etkinlikteki sinevizyon gösterisinde Adnan Menderes ile ilgili anılarını anlatan vatandaşlar, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı.
“Türkiye'nin kalkınma dönemi yarıda kaldı"
Akşam yemeğinin ardından Kuranı Kerim tilavetinin de gerçekleştiği etkinlikte, Münevver Çıkrık, Veli Yunus, Güner Pehlivan, Mehmet Celalettin Önal, Halil İbrahim Şengün, İhsan Ayaydın, Orhan Demir, Asım Cihan, M. Emin Doğruyol, Raşit Yaylalı ve Mukadder Sezgin ile tek tek ilgilenerek hallerini hatırlarını soran Başkan Kaplan, Merhum Menderes’ten aldıkları feyzle memlekete hizmet ediyor olmaktan büyük bir onur duyduklarını söyledi.
Kürsüdeki konuşmasında, 27 Mayıs 1960 darbesinin Türkiye tarihine utanç vesikası olarak geçtiğini söyleyen Kaymakam Tepeli, “Bu darbe Türkiye’yi her anlamda geriye götürerek bir kaosa sürükledi. Siyasi ve ekonomik anlamda ülkemiz zor bir sürece girdi. Merhum Başbakan Menderes’in 19501960 yılları arasında başlattığı kalkınma dönemi de bu darbeyle yarıda kaldı. Milletimiz bu cendereyle 1971, 1980, 1997, 2007’de tekrar yüzleşti. Darbeler dönemini kapattığımız son darbe girişimiyle 15 Temmuz 2016 akşamında yaşandı, tarihe not düşüldü. Merhum Menderes ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.
“Darbe haveslilerine müsaade etmeyeceğiz"
Gerçekleştirdiği konuşmasında, Merhum Menderes ve arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Başkan Kaplan, geçtiğimiz hafta Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’a Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nde sergilenmesi için takdim ettiği kol saatinin hikayesini anlattı. Merhum Menderes’in iktidara geldiğinde kendi adına 100 adet saat yaptırdığını söyleyen Başkan Kaplan, “Merhum Menderes, kolunda olan bir saati Mersin’de şeker fabrikası açılışında çalışmalarından ötürü memnuniyet duyduğu üretim müdürüne hediye eder. O dönem insanlarımız şeker bulamamaktan ötürü beslenme yetersizliğinden uyuz hastalığı yaşamaktadır. Türkiye, bu yokluk dönemlerini iliklerinde ilmek ilmek yaşamıştır. Menderes ile birlikte ülkemiz tarım, sanayi, gıda ve ulaşımda bir bir hamleler silsilesi başlatmıştır ve 1960’da darbeyle yolu kesilmiştir. Bu Türk Siyasi Tarihi’nde ilk değil Türkiye ne zaman kendi ayakları üzerinde durup fert başı ekonomi artışa geçmeye başlasa darbelerle karşılaşmıştır. 27 Mayıs’ta olduğu gibi 15 Temmuz 2016’da da darbe heveslileri grubu, milletimizin hür iradesiyle iktidara gelmiş Hükümetimizi de alaşağı etmek için çalışma yaptı ancak artık milletimiz uyandı. Allah’a hamdolsun ki bu millet geride kalan darbelerden ders almış ve bilinçlenmiştir. Artık darbe hevesi olan hiçbir zümreye müsaade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.
"Merhum Menderes'in anıları geceye damga vurdu"
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi Müdürü Bircan Kayacan’ın sunumunun da renk kattığı gecede, sinevizyon gösterisi eşliğinde Ünlü Şair Necip Fazıl Kısakürek’in Adnan Menderes’in idamından etkilenerek yazdığı “Zeybeğin Ölümü” adlı şiir de katılımcılara dinletildi. Duygulu anların yaşandığı etkinlikte, Adnan Menderes’in ile ilgili 12 katılımcının paylaştığı anılarsa geceye damga vurdu. Etkinlikte gerçekleştirdiği konuşmasında babası olmadığını ve Adnan Menderes’i hayattayken daima bir babası olarak gördüğünü söyleyen 87 yaşındaki Orhan Demir gözyaşlarını tutamazken, Adnan Menderes'in çiftliğinde bir dönem traktör şoförlüğü yapan 90 yaşındaki Veli Yunus, yıllar sonra Demokrasi Müzesi’ne getirilen traktörü gördüğünde sarılarak öptüğünü belirtti. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Kaplan, Merhum Menderes’in anılarına tanık olan katılımcı vatandaşlara teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.

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