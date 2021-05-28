Evi yanan yaşlı kadın yardım bekliyor

Aydın'ın Çine ilçesinde bugün sabah saatlerinde çıkan yangında 76 yaşındaki Şehnaz Erten'in evinde yangın meydana geldi. Evi kullanılamaz hale gelen Şehnaz nine hayırseverlerden yardım bekliyor.



Yangın, bugün sabah saatlerinde Şehnaz Erten'e ait evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 8 ay önce eşini kaybeden ve yalnız yaşayan Erten'in evinden alevlerin çıktığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Erten son anda kendini dışarı atarak yanmaktan kurtulurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Evin kullanılamaz hale geldiği yangın sonrası ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.



"Canımı zor kurtardım"

Geçtiğimiz yıl rahmetli eşinin zorlanarak evi tadilat yaptırdığını ve yangın sonrası tek varlığı olan evini de kaybettiğini ifade eden Şehnaz Erten, "Evimin içindeki tüm eşyalar yandı. Canımı zor kurtardım. Bu eşyalarımı alacak bir bütçem yok. Ne yapacağımı bilmiyorum. Evimizi geçen yıl rahmetli eşim ufak tefek bir tadilat yaptırmıştı. Şimdi her şeyim yangında kül oldu. Hayırsever vatandaşlarımızdan yardım eli uzanmasını bekliyorum. Ayrıca devletimizden ve yerel yöneticilerden sesimi duymalarını bekliyorum” dedi.



İki çocuk annesi olduğunu ve çocuklarının da imkanlarının kısıtlı olduğunu kaydeden Erten, "Bir oğlum ve bir kızım var. Onların da imkanları çok kısıtlı. Evimin yeniden yapılması için hayırseverlerden yardım bekliyorum. Bize destek olmak isteyenler 0541 559 98 85 numaralı telefondan oğlum Cavit Erten’e ulaşabilir. Şimdiden herkesten Allah razı olsun, Allah kimsenin başına böyle bir olay vermesin" diye konuştu.

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