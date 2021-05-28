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Söke TARİŞ’in açtığı dava Türkiye’ye emsal oldu; Yargı Söke Ovası’ndaki talana 'dur' dedi

İHA

Söke TARİŞ’in açtığı dava Türkiye’ye emsal oldu; Yargı Söke Ovası’ndaki talana 'dur' dedi

Aydın’a bağlı Söke'de 131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ortaklarının, 7 yıl önceki şikayet dilekçelerine istinaden Söke Ovası’ndaki kaçak yapılaşmaya karşı açılan dava sonuçlandı. Danıştay tarafından kooperatif ortakları lehine sonuçlanan dava, aynı zamanda verimli tarım arazilerinin korunması açısından da Türkiye’ye emsal oldu.
Söke’de 2014 yılında verimli tarım arazilerine, tarımsal amaçlı depo olarak kurulmalarının ardından çırçır fabrikasına dönüştürülen ve bu nedenle de dava konusu olan işletmelerle ilgili Danıştay son sözü söyledi. Danıştay Dava Daireleri İdare Kurulu Esas No:2020/2009 Karar No:2021/191 nolu kararında, davalı çırçır fabrikalarının temyiz ettiği İzmir Bölge İdare Mahkemesi ile Aydın 1. İdare Mahkemesi’nin verimli tarım arazilerinde açılan çırçır fabrikalarının hukuka aykırı olduğu yönündeki kararını onadı. Alınan karar, 2019 yılında faaliyetleri durdurulan 5 çırçır fabrikasının da hukuk dışı yöntemlerle kurulduğunu tescilleyerek yıkılıp yıkılmayacakları konusunu da gündeme getirirken, verimli tarım arazilerinin korunması açısından da Türkiye’ye örnek teşkil etti.
Söke’de 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nden önce Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü’nden tarım arazilerinde tarımsal amaçlı depo olarak kullanmak üzere izin alan ve bu amaç dışında kullanmayacakları taahhüdünde bulunan bazı işletmeler, taahhütlerine aykırı şekilde, kapatılan İl Özel İdaresi, belde belediyeleri ile ilçe belediyesinden ruhsat alarak tarımsal amaçlı depoları pamuk çırçır fabrikasına dönüştürmüştü. Danıştay, 7 yıldır devam eden yargı süreciyle ilgili nihai kararını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Danıştay Tetkik Hakimi Bünyamin Canbolat’ın, “Temyiz istemlerinin reddi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İcra Dairesi kararının onanması gerektiği düşünmektedir” ifadesine de yer verilen karar sonucunda, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından temyiz istemleri reddedilerek çırçır fabrikalarının hukuka aykırı kurulduğu onandı.
Alınan kararla ilgili açıklama yapan 131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Özer, “Bağımsız Türk Yargısı’na doğruyu doğru yere oturttuğu için çok teşekkür ediyorum. Davanın lehimize sonuçlanması, aslı astarı olmayan iftiralarla kurumumuzu yargı süreci boyunca yıpratmaya çalışanlara da çok anlamlı bir cevap oldu” ifadelerini kullandı.

“Talana dur denileceğine emindik"
131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi’nin 2014 yılında kooperatif ortaklarının şikayet dilekçelerine istinaden verimli tarım arazilerinin işgaline karşı başlattığı hukuk mücadelesinin ülke çapında da emsal niteliği taşıyacak olmasından ötürü sevinçli olduklarını söyleyen Başkan Özer, “Ortaklarımızın şikayeti sonucunda verdiğimiz bu mücadelede amacımız, değerli ortak ve üreticilerimizin menfaatleri doğrultusunda Söke Ovası'ndaki verimli tarım arazilerinin işgaline dur demek ve yargı tarafından emsal niteliği taşıyacak bir karara varılmasıyla Söke'de bir daha bu tür hukuk dışı girişimlerin yaşanmamasını sağlamaktı. Çok şükür bunu başarmış olduk. Sonuç olarak Danıştay konuyla ilgili kararını açıkladı ve ortaklarımızın Söke Ovası’ndaki verimli tarım arazilerinin korunması amacıyla yaptığı şikayetler, hukuk nezdinde lehimize sonuçlandı. Hukukun üstünlüğüne inanan bizler en başından bu yana bağımsız Türk Yargısının Söke Ovası’ndaki talana dur diyeceğine de canı yürekten emindik” diye konuştu.

“Gerçeği saptıranları tekraren kınıyoruz"
Yargı süreci boyunca Bağımsız Türk Yargısı’nın söz konusu davayla ilgili bu güne kadar verdiği, vereceği tüm kararlara sonuna kadar saygılı olduklarını ve herkesi de saygılı olmaya davet ettiklerini hatırlatan Başkan Özer, “Hal böyleyken ne yazık ki süreç dahilinde şahsımız üzerinden kurumumuzu yıpratmak için ellerinden geleni ardına koymayan bir güruhla karşı karşıya kaldık. Sonuçlanan yargı süreci vesilesiyle gerek kurumumuz ve gerekse de yönetim kurulu üyeleri olarak şahsımıza karşı türlü mecralarda sürdüren karalama kampanyalarını ve gerçeği saptırma çabalarının sorumlularını da tekraren kınıyoruz. 'Güçlü ortak güçlü Kooperatif' anlayışıyla yolunda emin adımlarla ilerleyen 131 No'lu Söke TARİŞ Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu olarak, her ne pahasına olursa olsun tüm enerjimizi üreticilerimizin ve ortaklarımızın ürettiği ürünlerinden daha da kazançlı çıkmaları adına harcamaya devam edeceğiz. Bize dava süresince sonuna kadar güvenip destek çıkan tüm değerli ortaklarımıza da içtenlikle minnet duygularımızı ifade ediyor, hepimizin gözbebeği olan kooperatifimizin yükseliş çıtasını daha da zirveye taşıyacağımıza söz veriyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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