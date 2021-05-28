Arazi anlaşmazlığında eniştesi tarafından öldürüldü



Murat GÜRKAN/SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)AYDIN'da çiftçilik yapan Şanver A. (61), arazi anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı eniştesi Mehmet A. tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Jandarma, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mehmet A., saat 07.30 sıralarında, aynı zamanda amcasının oğlu olan kayınbiraderi evli ve 1 çocuk babası Şanver A. ile ortak küçükbaş hayvan besledikleri kırsal Yağdere Mahallesi'ndeki araziye gitti. Şanver A., babasından kendisine ve kız kardeşine miras kalan ortak arazide Mehmet A.'yı istemeyince tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mehmet A., yanındaki pompalı tüfek ile Şanver A.'yı göğsünden vurdu. Bir süre sonra bölgeye gelen Hasan A., babasını kanlar içinde yerde buldu. Hasan A.´nın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Şanver A.'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olayın ardından Yağdere Mahallesi'ndeki ormanlık alana kaçtığı belirlenen Mehmet A.'nın yakalanması için Aydın İl Jandarma Komutanlığı'ndan destek istendi. Ormanlık alanda iz takip köpeği ve dronla çalışma başlatıldı.

Bu arada, Mehmet A. hakkında eşi tarafından geçen hafta uzaklaştırma kararı çıkartıldığı belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Murat GÜRKAN

2021-05-28 17:43:13



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