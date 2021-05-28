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Bakan Dönmez: Hedefimiz 2023 yılında 100 bin varil petrol üretimi (3)

DHA

Bakan Dönmez: Hedefimiz 2023 yılında 100 bin varil petrol üretimi (3)


"BU İŞİN BAŞKENTİ AYDIN´DIR"
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Aydın´daki ziyaretleri kapsamında, Yılmazköy Mahallesi'nde bir jeotermal santralini ziyaret etti. Jeotermal yetkililerinin karşıladığı Bakan Dönmez, santralde incelemeler yaparak çalışmalar hakkında bilgi aldı. İncelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Dönmez, "Bugün Dünya´da 4´üncü Avrupa´da 1´inci olduğumuz jeotermal kaynaklara dayalı elektrik üretim tesislerimizden birisini ziyarete geldik. Türkiye´de 65 tane jeotermal santral, bin 665 Megawatt güce sahip. Bu işin neredeyse başkenti Aydın sayılır. Yaklaşık 33 tesisimiz burada ve 800 Megawatt kurulu gücümüz var. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de jeotermal kaynaklar yenilenebilir enerji kaynakları arasında sayılmıştır. Yani herhangi bir fosil yakıt kullanmaz. Diğer yenilenebilir kaynaklara göre avantajı da yılın neredeyse yüzde 90´nında düzenli elektrik üretme imkanına sahip tesislerdir.  Yerin altından çekilen sıcak suyun ne yapıldığı, ortama mı verildiği konusu var. Zaman zaman yanlış algılanan ve birilerinin yanlış yönlendirdiği ve sıcak suyun yüzeye bırakıldığı iddiaları ortaya atılıyor. 130 dereceyi bırakın 60 derecede dışarıda bir canlı yaşayabilir mi? Bu tesislerin sürekli düzenli üretim yapabilmesi için ısı enerjisini aldıktan sonra soğuyan suyu tekrar yerin altına aynı seviyelere deşarj etmesi lazım. Bakanlığımıza bağlı ekiplerimiz ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı ekipler bu denetimleri sık sık yapıyor." dedi. "JEOTERMAL ENERJİYLE ISINAN 140 BİN KONUT VAR"Öte yandan, Türkiye´de Jeotermal enerjiyle ısınan konut sayılarını açıklayan Bakan Dönmez, "Jeotermali biz sadece enerji üretim anlamlı kullanmıyoruz. Kaplıca turizmi dediğimiz alanlarda da kullanabiliyoruz. Türkiye´de jeotermal kaynaklardan ısınan yaklaşık 140 bin tane konutumuz var. Ama biz tüm kapasitemizi değerlendirmiş olsak. 340 bin konuta kadar bu kaynaklardan ısıtma imkanına kavuşuruz. Bugüne kadar yaklaşık 4 bin dönüm sera jeotermal kaynaklarla ısıtılırken, şu anda projesi yapımı devam eden gerek Tarım ve Orman Bakanlığı destekli gerekse valilikler ve özel idare destekli 14 bin sera alanı daha var. Jeotermal diğer ısı kaynaklarına göre daha ekonomik ve daha temiz. Ekonomik ve temiz bu ısı kaynağını biz bundan sonra tarımsal faaliyetlerde daha fazla göreceğiz. Burada jeotermal yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde çevresindeki çiftçilerden gelecek tekliflere hayır demediklerini yardımcı olacaklarını da söylediler. Bizde bu sözlerinin takipçisi olacağız." diye konuştu. "100 KAT ARTTI"Bakan Dönmez açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:"Jeotermal enerji kaynaklı olarak 4 veya 5 milyar dolar bir yatırımdan bahsediyoruz. Bu tesislerin büyük bir kısmı da son 10 yılda yapıldı. 2002 yılında sadece 16 Megawattlık bir tesisimiz vardı. Bunu tam 100 kat arttırarak 1600 Megawatt üstüne çıkardık. Bu jeotermal tesisler olmasaydı biz bunun yerine doğalgaz kullanacaktık. Her yıl 500 ila 600 milyon dolar civarında bir bedeli yurt dışına ödeyecektik. Bu kaynağı biz burada tutmuş oluyoruz" 
 
Burhan CEYHAN/Cemal YILDIRIM/ AYDIN, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Aydın Burhan CEYHAN Cemal YILDIRIM
2021-05-28 21:12:46

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