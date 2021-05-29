Nazilli'nin sol beki Selçuk, 1'inci Lig ve Süper Lig takımlarına göz kırpıyor



Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig'den mucizevi bir şampiyonlukla 2'nci Lig'e çıkan Nazilli Belediyespor'un sol beki Selçuk Hakalmaz, kupanın havaya kalkmasına büyük katkı yaptı. Sezon başında Bayburt Özel İdarespor'dan kadroya katılan 25 yaşındaki futbolcu, özellikle ligin son haftalarında takımın yıldızlarından oldu.Nazilli ekibinde 11'i ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, son 8 haftanın tamamında 90 dakika oyunda kaldı. Hızı, çok kolay adam geçme özelliği ve dinamizmiyle takımına çok şey katan genç futbolcu TFF 1'inci Lig ve Süper Lig takımlarına göz kırpıyor. Selçuk'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.MEHMET ERSAVAŞ UZATTI

Nazilli Belediyespor'da iç transferde Mehmet Ersavaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Futbola siyah-beyazlı kulübün altyapısında başlayan orta saha oyuncusu Mehmet, "Doğduğum, büyüdüğüm şehrimizin takımı Nazilli Belediyespor'a hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gurur. İnşallah 2'nci Lig'de daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız" diye konuştu.

Yönetici Durmuş Kural ise iç transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

DHA-Spor Türkiye-Aydın

2021-05-29 10:39:41



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