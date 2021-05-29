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Nazilli'nin sol beki Selçuk, 1'inci Lig ve Süper Lig takımlarına göz kırpıyor

DHA

Nazilli'nin sol beki Selçuk, 1'inci Lig ve Süper Lig takımlarına göz kırpıyor


Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)Misli.com 3'üncü Lig'den mucizevi bir şampiyonlukla 2'nci Lig'e çıkan Nazilli Belediyespor'un sol beki Selçuk Hakalmaz, kupanın havaya kalkmasına büyük katkı yaptı. Sezon başında Bayburt Özel İdarespor'dan kadroya katılan 25 yaşındaki futbolcu, özellikle ligin son haftalarında takımın yıldızlarından oldu.Nazilli ekibinde 11'i ilk 11'de olmak üzere 13 maçta forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, son 8 haftanın tamamında 90 dakika oyunda kaldı. Hızı, çok kolay adam geçme özelliği ve dinamizmiyle takımına çok şey katan genç futbolcu TFF 1'inci Lig ve Süper Lig takımlarına göz kırpıyor. Selçuk'un kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.MEHMET ERSAVAŞ UZATTI
Nazilli Belediyespor'da iç transferde Mehmet Ersavaş ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Futbola siyah-beyazlı kulübün altyapısında başlayan orta saha oyuncusu Mehmet, "Doğduğum, büyüdüğüm şehrimizin takımı Nazilli Belediyespor'a hizmet etmek benim için büyük bir onur ve gurur. İnşallah 2'nci Lig'de daha güzel başarılara hep birlikte imza atacağız" diye konuştu.
Yönetici Durmuş Kural ise iç transfer çalışmalarının sürdüğünü söyledi.   
 DHA-Spor Türkiye-Aydın
2021-05-29 10:39:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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