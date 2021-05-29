Başkan Güler Doğalgaz’ın müjdesini verdi

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, ilçenin doğalgaz’a 2022 yılında kavuşacağının müjdesini verdi.

Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler bugün bir dizi ziyaret için Aydın’a gelen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Başkanlığında düzenlenen Enerji Koordinasyon Toplantısına katıldı.

Bakan Dönmez ile gerçekleştirilen toplantı sonrasında Köşk’ün 2022 yılında doğalgaza kavuşacağını müjdeleyen Başkan Güler yaptığı açıklamada; “Vatandaşlarımızın yaşam koşullarını yükseltecek olan doğalgazı Köşk’ümüze kazandırmak için yoğun çabalarımız oldu. Aydınımızı ziyaret eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Fatih Dönmez ile bir araya geldiğimiz enerji koordinasyon toplantısında da ilçemiz hakkında değerlendirmelerde bulunarak doğalgaz konusundaki taleplerimizi ilettik. Sn. Bakanımız taleplerimize olumlu yanıt verdiler ve 2022 yılında Köşk’ümüzü doğalgaz’a kavuşturmanın sözünü aldık. Hemşehrilerimize hizmet yolunda bizlerden desteklerini esirgemeyen ve her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e, Aydın milletvekillerimize Herşey Köşk’ümüz için” diye konuştu.

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