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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Günel, Yol Çalışmalarını yerinde İnceledi.

İHA

Başkan Günel, Yol Çalışmalarını yerinde İnceledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanlar Caddesi’nin Adalızade Mezarlığı’na uzanan kısmında devam eden alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını yerinde inceledi. Cadde esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, çalışmaların son aşamaya geldiğini belirtti. Yenileme çalışmalarından memnun olduklarını ifade eden esnaf, Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.
Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde kentin turistik çarşılarında başlatılan yenileme çalışmalarında sona gelindi. 7/24 esasına göre 4 kurumun iş birliğinde yürütülen alt ve üst yapı yenileme çalışmaları Öge, Sevgi, Sabucalı, Bülent Çağatay sokaklar ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sağlık Caddesi, Kahramanlar Caddesi’nin kale kapısına uzanan kısmı ve Barlar Sokağı’nda tamamlandı. Bu kapsamda cadde ve sokakların yağmur suyu, içme suyu, kanalizasyon hatları komple yenilendi. İnternet, telefon ve elektrik alt yapıları da yenilenen bölgeye Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından doğal taş döşendi.
Turistik çarşılarda ayrıca peyzaj ve çevre düzenleme çalışması da yürütüldü. Çalışmalar, programa sonradan dâhil edilen Kahramanlar Caddesi’nin Adalızade Mezarlığı’na uzanan kısmında devam ediyor. Alt yapı sorunları tümüyle çözülen bölgede doğal taş döşeme işlemi de tamamlandı. Çalışmalar caddede yürütülecek olan peyzaj ve çevre düzenleme işlerinin ardından sona erecek.
“Çarşılar sezona hazır"
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, alt ve üst yapı yenileme çalışmalarında sona gelinen Kahramanlar Caddesi’nin Adalızade Mezarlığı’na uzanan kısmında incelemelerde bulundu. Başkan Ömer Günel’e alan gezisinde Belediye Meclis Üyeleri Tibet Özer, Emre Fazlılar ve Ali Genç eşlik etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Kuşadası genelinde yürütülen yenileme çalışmalarına büyük destek sunduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, “ Turistik çarşılarımız yaz turizm sezonuna hazır. Çalışmalarımız neredeyse tamamlandı. Ekiplerimiz programa sonradan dâhil ettiğimiz Kahramanlar Caddesi’nin Adalızade Mezarlığı’na uzanan kısmındaki işleri tamamlamak için gece gündüz çalışıyor. Esnafımızın çalışmalarımıza sunduğu destek gücümüze güç katıyor. Sezonda kentimizi ziyaret edecek olan misafirlerimiz değişen ve gelişen bir Kuşadası görecekler. Bu sayede esnafımız kazanacak ve Kuşadası güçlenecek. Çalışmalarımıza her zaman büyük desteğini sunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederim” dedi.

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