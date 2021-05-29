Kuşadası'nda Muay Thai Milli Takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek

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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 0107 Haziran tarihleri arasında Milli Takım seçme müsabakaları gerçekleştirilecek.

Türkiye Muay Thai Federasyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenecek olan Muaythai Gençler Türkiye Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Müsabakaları, bu yıl 1 Haziran’da Kuşadası’nda başlıyor. Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerinden yaklaşık 633 sporcunun katılması bekleniyor.

Türkiye Muaythai Federasyonu 2021 yılı faaliyet programında yer alan ve 2329 Mayıs 2021 tarihlerinde yapılacağı bildirilen müsabakalar bu yıl koronavirüs pandemisi tedbirleri nedeniyle 0107 Haziran tarihleri arasında Kuşadası’nda yapılacak.

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