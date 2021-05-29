Her şeyi bu fotoğraflar ele verdi Jandarma Aydın ve Muğla’da ‘ölmüş hayvan eti’ soruşturması başlattı

Muğla Yatağan jandarmasının Muğla ve Aydın’da başlattığı ‘Ölmüş hayvan eti’ soruşturması devam ediyor. Onlarca güvenlik kamerasının saatlerce kaydını titizlikle inceleyen Yatağan Jandarmasının elde ettiği görüntü ve fotoğraflar üzerine başlattığı operasyon Aydın ve Muğla’da günün konusu oldu.

Aydın ve Muğla’da bir ihbarı değerlendiren Muğla Jandarması, uzun süren güvenlik kamerası kayıtları incelemesi sonucu ölü hayvan alan Çineli bir kasap ve ölmüş hayvanı satan Yatağanlı şahıs hakkında adli işlem başlattı. İfadesi alınan kasabın ölü hayvanın etini çöpe attığını iddia ettiği öğrenilirken jandarmanın konuyla ilgili detaylı soruşturma başlattığı öğrenildi.

Akıllara durgunluk veren ve yakın zamanda Çineli kasaptan et alan herkesi telaşlandıran olay; Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı’nın, Yatağan İlçesi Bahçeyaka Mahallesinde ikamet eden A.D. isimli şahsın hastalanarak ölen büyükbaş hayvanını öldükten sonra toplum sağlığını tehlikeye sokacak şekilde Aydın İli Çine İlçesinde kasaplık yapan M.A. isimli şahsa sattığı bilgisine ulaşması üzerine ortaya çıktı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, çevrede bulunan onlarca güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde ölmüş vaziyette satın alınan büyükbaş hayvanın 09 FS plakalı araçla nakledildiği belirlendi. Bunun üzerine plakadan harekete geçen Yatağan Jandarması araç sahibinin Çine’de kasaplık yapan M.A. isimli şahıs olduğunu tespit etti.

Görüntüler ve görüntülerden alınan fotoğraflarla Savcılık talimatı ile yola çıkan Jandarma ekipleri şahsın Çine’deki evinde ve eklentisinde arama yaptı. Kasabın evinde yapılan 2 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken henüz ölmüş hayvanın etine ulaşılamadığı öğrenildi. Jandarmaya ifade veren kasap M.A.’nın satın aldığı ölmüş hayvanın etini çöpe attığını beyan ettiği bildirildi.

Olay ilgili olarak ölmüş büyükbaş hayvanı satan Muğla Yatağanlı A.D. ile ölü hayvanı satın alan Aydın Çineli kasap M.A. hakkında adli işlemlerin devem ettiği olayın çok yönlü soruşturulduğu bildirildi.

Aydın'a da kasap dükkanı açmış

Bahse konu kasabın ev ve eklentisini kesimhane olarak kullandığı ve ayrıca Aydın il merkezinde de kasap dükkanları olduğu öğrenildi.

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