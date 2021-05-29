Kuşadası’nı üzen ölüm

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Kuşadası Gözcü Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Kuşadası’nın sevilen isimlerinden (46) Yavuz Akgün geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.



Evli ve 1 çocuk babası olan Akgün’ün vefat haberini abisi Halil Akgün sosyal medyadan duyurdu.

Halil Akgün taziye mesajında, "Kardeşim Yavuz Akgün’ü kaybettik. Yaşamı boyunca insanlara iyilik yapmaya çalıştı. Allah rahmet eylesin” dedi.

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