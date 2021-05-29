İklim değişiminin bitkiler üzerine etkisi semineri gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Koçarlı Meslek Yüksek Okulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘İklim Değişiminin Bitkiler Üzerine Etkisi’ başlıklı seminer, çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Seminere; Üretimde Kalite Kontrol, Peyzaj ve Süs Bitkileri, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler, Laboratuvar Teknolojisi, Organik Tarım Programları 1. ve 2. sınıf öğrencileri ile akademik personel katıldı.

Doç. Dr. İlkay Yavaş tarafından gerçekleştirilen seminerde; küresel iklim değişikliğinin bitkisel üretime etkileri, verim, gıda güvenliği, kültür bitkilerinin coğrafik dağılımı, türlerin kompozisyonu, zararlı ve hastalıklar üzerine etkisi, tohumluk üretimi ve tozlanma gibi ana başlıklar üzerinde duruldu.

Yoğun katılımın olduğu seminer, Koçarlı MYO Müdürü Doç. Dr. Onur Yılmaz’ın kapanış konuşması ve akademik personelin katkıları ile devam etti.

Seminer, öğrencilerden gelen soruların cevaplanmasıyla sona erdi.

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