'Su' kavgasında kardeşini öldürdü 

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Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN´ın İncirliova ilçesinde Çetin C. (59), depodan su kullanımı nedeniyle kavga ettiği kardeşi Emin C.'yi (48) av tüfeğiyle vurarak, öldürdü.

Olay, dün Şirindere Mahallesi İkizdere Barajı yakınlarında meydana geldi. Arazilerinde çalışan Çetin C. ve Emin C. kardeşler, depodan su kullanımı nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşmesi sonucu Çetin C., av tüfeğiyle kardeşine ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalarla başı ile omzundan ağır yaralanan Emin C., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Emin C., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Ağabey Çetin C. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / İncirliova Burhan CEYHAN

2021-05-29 14:02:06



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