Söke'de drone destekli denetim 135 sürücüye ceza kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın’ın Söke ilçesinde 4 farklı noktada drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde kurallara uymayan sürücüler affedilmedi.

İlçenin SökeKuşadası yolu Yenikent Kavşağında, Muradiye Kavşağı, Cumhuriyet Meydanı ve Bağarası kavşağında drone destekli yapılan denetimlerde; kırmızı ışık ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonu kullanan, emniyet kemeri takmayan, hatalı sollama yapan, trafik işaret ve levhalarına uymama ile şerit izleme kurallarına riayet etmeyen sürücülere geçit verilmedi.

Denetimlerde direksiyon başında cep telefonu kullanan 7, kırmızı ışık ihlali yapan 39, emniyet kemeri takmayan 47, Karayolunu kirleten 2, trafik işaret ve levhalarına uymayan 40 sürücü olmak üzere toplamda 135 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.