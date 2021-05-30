Aydın Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele başlattı Büyükşehrin Tarımsal Altyapı Desteği ile binlerce dönüm tarım arazisi sulanacak

Aydın Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin Aydın’ın bereketli topraklarında kuraklığın yaşandığı bu yıl da daha fazla üretim yapması için tarımsal altyapı faaliyetlerini sürdürüyor. Birçok ilçede kapalı sistem hatlar oluşturulurken, bir yandan da sondaj kuyularının tarımsal sulamaya dahil edilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyor.

İklim değişiklikleri ile birlikte azalan ve düzensiz hale gelen yağışlar ile ortaya çıkan kuraklık, tarım arazilerinin sulanması için gereken su kaynaklarını azalmasına neden oluyor. Pandemi döneminde yaşanan güvenli gıdaya erişim sorunu, iklim değişiklikleri ve kuraklıkla birlikte üretimde yaşanacak düşüş herkesi endişelendirdi.

Kentlerde Sürdürülebilir Su Politikaları Zirvesi’nde gelecek yıllarda yaşanacak su krizine dikkat çekerek “Susuzluk bizi yönetmeden biz suyu yönetelim” çağrısında bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatı ile Aydın’da kuraklığa karşı bir dizi tedbirler alındı.

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Aydın’ın pek çok noktasında tarımsal altyapı çalışmaları başlattı. Didim, Karacasu, Çine, Kuyucak, Buharkent, İncirliova, Efeler ve Germencik’te tarımsal sulama altyapı faaliyetlerini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, Söke’nin Karaatlı Mahallesi’nde de binlerce dönüm araziye su kaynağı oluşturacak bir çalışma yaptı.

Karaatlı Mahallesi’ndeki eski bir kuyuyu yeniden çiftçilerin hizmetine sunan Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerden gelen talep üzerine sulama pompasını kısa sürede faaliyete geçirdi.

“Başkan Çerçioğlu ve ASKİ ekibine teşekkür ettiler”

Kurak geçmesi beklenen yaz ayları öncesinde çiftçilerin yüzünü güldüren bu çalışmayla, tarım arazilerine ulaşan nehre su verilecek. Çiftçilerin üretim gücünü artıracak çalışma hakkında bilgi veren Söke Ziraat Odası Başkanı Mustafa Tanyeri, “Aydın’da ve Türkiye’nin birçok yerinde kuraklık var. Bu sene barajlarımızda su seviyesi çok düşük, sulamada sıkıntı yaşayacağız. Karaatlı bölgesinde kuvvetli suyun olduğunu söylediler. Biz de bunu Aydın Büyükşehir’e ilettik. Büyükşehir Belediyesi de çalışmalarını yaparak buraya pompayı koydu. O bölgemizde 2 bin dönüm araziye su verilecek kaynak var. Bu konuda Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” diyerek bölge çiftçisinin önemli bir sorununun çözüldüğünü belirtti.

Büyükşehrin kuraklıkla mücadele çalışması kapsamında suya kavuşan bölge çiftçileri Büyükşehir Beleidye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve ASKİ’nin sadece ürünlerine değil kendilerine de can suyu olduğunu belirterek teşekkür ettiler.

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