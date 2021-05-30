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Pistler dolsun, eski günlere dönülsün istiyorlar Düğün salonu işletmecileri '1 Haziran'dan umutlu

İHA

Pistler dolsun, eski günlere dönülsün istiyorlar Düğün salonu işletmecileri '1 Haziran'dan umutlu

Aydın’da düğün salonu işletmecileri 1 Haziran’da başlayacak olan normalleşme dönemi için ‘tam açılma’ beklentisi ile kolları sıvadı. Tadilat işlemlerinin yanı sıra masa ve sandalyeleri silerek hazırlıklarını sürdüren işletmeciler pistlerin yeniden dolacağı günleri dört gözle bekliyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ülkemizde görüldüğü günden bu yana 45 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Bir yandan aşılama çalışmaları sürerken, bir yandan da alınan kısıtlama kararları ile salgının önüne geçilmeye çalışılıyor. Pandemi döneminin en çok etkilenen meslek gruplarından biri de düğün salonları ve çalışanları olurken, herkes 1 Haziran’a kitlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 1 Haziran itibari ile normalleşme dönemine girileceği yönündeki açıklamaları düğün salonu işletmecilerini ümitlendirirken, salonlarda hummalı çalışmalar başladı. Masa ve sandalyeler silinerek 1 Haziran'a hazırlanırken, müzisyenler de son hazırlıklarını yaptı.

“Nikah yapıp düğünü bu seneye bıraktılar”
Düğün salonlarının kapanması ile birlikte birçok çiftin kurallar gereği sade bir nikah yaparak sevdikleri ile bir araya gelebilmek için düğünlerini ertelediklerini ifade eden kır düğün salonu işletmecisi Özge Tokatlı, “Yaklaşık 1,5 yıldan beri maalesef korona virüs ile mücadele ediyoruz. Tabi ki düğün sektörü de bu işten en çok etkilenenlerden biri oldu. Bir tek biz değil, aynı zamanda evlenecek olan çiftlerimiz ve aileleri de mağdur oldular. Düğün salonlarının kapanma kararının ardından hemen hemen tüm çiftler nikahlarını yapıp, birlikte yaşayıp daha sonra düğün yapma kararı aldılar. Bunun yanında düğünlerini iptal edenler, tayinlerinden dolayı bir daha düğün yapamayacak olanlar da oldu. Bu cemiyetler insanların hayatlarında bir kere yapılıyor. Geçtiğimiz aylarda bir ara belirli sayıda kişi ile cemiyetlere izin verildi. Onlar da sadece 1 saatlik bir organizasyonlar oldu” dedi.

“Heyecanla 1 Haziran’ı bekliyoruz”
1 Haziran ve sonrası için açıklanacak olan yeni dönem kararlarını heyecanla beklediklerini belirten Tokatlı, “Bu mağduriyetlerin hiçbiri hükümetimizin suçu değil. Maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan bir salgın ülkemizde de birçok sıkıntı oluşturdu. İnşallah bu yıl geçtiğimiz sezon çektiğimiz sıkıntıları çekmeyiz. Geçtiğimiz yılın evlenecek olan çiftleri ile bu yılın evlenecek olan çiftleri dört gözle 1 Haziran’ı bekliyor. Bizler de bu tarihten umutluyuz. Hazırlıklarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Boyabadana işlerimizi yapıyoruz, masa ve sandalyelerimizin tozlarını alıyoruz, orkestramız hazırlıklarını sürdürüyor” diye konuştu.

“Kurallar olmazsa olmazlarımız”
Tokatlı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına çok dikkat ettiklerini kaydederek, “Geçen yıl kurallar gereği dans bile ettiremediğimiz çiftlerimiz oldu. Kaldı ki misafirlerimizi de pistte göremedik. İşletme olarak kurallarına azami dikkat ediyoruz. Cemiyetlerimizde kapıda misafirlerimizi karşılayan bir görevlimiz oluyor. Bu görevlimiz misafirlerimizin öncelikle ateşlerini ölçüyor ve HES kodlarını kontrol ediyor. Sonrasında isim soy isim ve telefon bilgilerini kaydediyor. Masa mesafelerini 1,5 metre olacak şekilde ayarlıyoruz ve kapasitemizi de yoğunluğa göre düşürdük. 12 kişilik olan masalarımızı 8’er kişilik olarak ayarladık. Her masamızda dezenfektanlar mevcut. Bir de açık alanda olduğumuz için tüm kurallarına uyulduktan sonra çok fazla bir risk teşkil ettiğimizi de düşünüyorum” dedi.

“Mağdur olsak da hükümetimiz sorunu gidermeye çalıştı”
Zor günler geçirdiklerini ve mağdur olduklarını ancak hükümetin de mağduriyetlerini gidermek için elinden geleni yaptığını belirten Tokatlı, “Aşçımızdan tutun, müzisyenlerimize kadar tüm personellerimiz çok mağdur durumda kaldılar. Burada hiçbir iş olmadığı zaman benim müzisyenim burada çalışamadı, aşçım gelmedi, fotoğrafçım gelmedi. Bunların hepsi de pandemi süresi boyunca ekmeklerinden oldular. Kemik personel olarak tabir ettiğimiz olmazsa olmaz personellerimiz ile yola devam ettik ancak maaşlarını öderken de çok zorlandık. Hükümetin vermiş olduğu destekler bizlere tam olarak yetmese de yine de Allah razı olsun, teşekkür ederiz. Bir şekilde mağduriyetimiz çözülmeye çalışıldı” ifadelerini kullanarak her şeyin eskiye dönmesini diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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