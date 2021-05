Aydın'da, yangın söndürme ekipleri işbaşı eğitimi aldı

Aydın’da, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı işletmelerin katılımıyla yangın sezonu öncesi işbaşı eğitimi düzenlendi. Muğla Bölge Müdürü Yasin Yaprak’ın da katıldığı eğitimlerde personel yangınlara karşı son hazırlıklarını da tamamlamış oldu.

Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Kuyucak Orman Deposu'nda Nazilli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakaya’nın ev sahipliğinde yapılan genel eksiklikleri görmek ve yangına en hızlı şekilde müdahale edebilmek için yangın sezonu öncesi işbaşı eğitimi yapıldı. Eğitimlere; Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Dursun, Şube Müdürü Mehmet İşçi, Nazilli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı görevli mühendisler ve çalışanlar katıldı. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 10 arazöz, 3 su ikmal aracı, 8 ilk müdahale aracı, bir dozer, bir helikopter ve personeller katıldı.

Nazilli İşletme Müdürlüğüne bağlı Kuyucak, Karacasu, Bozdoğan, Yenipazar ve Nazilli Merkezdeki ekiplerin katılımı ile düzenlenen tatbikatta görevli personele geçtiğimiz yangın sezonunda edinilen tecrübeler ve 2021 yangın sezonunda alınan tedbirler anlatıldı. Eğitim sırasında 2021 yangın sezonunun kazasız şekilde atlatılabilmesi için her türlü tedbirleri aldıklarını ifade eden Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, sıcaklıkların hızlı bir şekilde artması nedeniyle özellikle öğlen saatlerinde muhtemel yangınların çıkabileceği ihtimaline karşın eğitimlerin sabah erken saatlerde yapıldığını belirterek sezon öncesi tüm eksikliklerin giderildiğini söyledi.

"Bölge Müdürü Yaprak’tan uyarı"

Muğla Bölge Müdürlüğüne bağlı izleme ve yönetim helikopteri ile Kuyucak Orman deposundaki eğitim alanına inen Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, eğitim öncesi personele seslenerek öncelikle yangınsız bir sezon dileklerinde bulundu. Yangın sırasında önceliğin kendi can güvenlikleri olduğunu ifade eden Bölge Müdürü Yaprak, işbaşı eğitimlerin her yıl düzenli olarak devam ettirildiğini belirtti. Personelin eğitimlere katılımcı olmalarını ve edindikleri tecrübeleri paylaşmalarını istedi. Her türlü yangın ihbarlarını ciddiye almalarını öğütleyen Yaprak, geçen yıl 330 orman yangınına müdahale ettiklerini, 815 hektar alan zarar gördüğünü belirtti. Geçen yıl 63 yangın çıkarken bu sene ise 96 yangın çıktığını, geçen yıla oranla çok daha dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Erken başlayan kuraklık nedeniyle bu sene zor bir sezonun kendilerini beklediğini de ifade eden Yaprak, iş güvenliği konularında kurallara uymaları gerektiğini ve çok daha dikkatli olmalarını belirtti. Yangın ihbarlarında doğru tarifin erken müdahalede etkili olacağını aktardı.

Öte yandan ekiplerin yılın 12 ayı boyunca yangınların görülmesi nedeniyle her an hazır durumda oldukları ifade edilirken Muğla Bölge Müdürlüğünde 5 helikopterin sezon boyunca görev alacağı belirtildi. Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde ise bir helikopterin görev yapacağı öğrenildi.

