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Korona virüsü yenen sağlık çalışanları zorlu süreci anlattı, aşıya dikkat çekti Dr. Açıkgöz, "Aşılama normal hayata dönüşte en önemli etken" Hemşire Çıtak: "Gözümüzü kırpmadan aşımızı olduk"

İHA

Korona virüsü yenen sağlık çalışanları zorlu süreci anlattı, aşıya dikkat çekti Dr. Açıkgöz, "Aşılama normal hayata dönüşte en önemli etken" Hemşire Çıtak: "Gözümüzü kırpmadan aşımızı olduk"

Aydın Devlet Hastanesinde görev yapan ve korona virüsü yenerek tekrar görevlerine dönen sağlık çalışanları yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, aşı olunması tavsiyesinde bulundu. Sağlık çalışanları, normal hayata dönüşte en önemli etkenin aşılama olduğunu ifade etti.
Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da pandemi ile mücadele aralıksız devam ederken, salgının önemli kahramanlarından olan sağlık çalışanları da salgına yakalanma riskine karşın görevlerin başında ve vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Aydın Devlet Hastanesinde görev yapan ve virüse yakalandıkları süreçte sevdiklerinden uzak kalan Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Çağrı Açıkgöz ve Covid19 Servisi Dahiliye Hemşiresi Sultan Çıtak, yaşadıkları zorlu süreci anlatarak, vatandaşlara aşı tavsiyesinde bulundu. Bilimin gösterdiği yolda hareket ederek hastalığı yendiklerini ve aşı sonrasında da herhangi bir olumsuzluk yaşamadıklarına dikkat çeken Açıkgöz ve Çıtak, vatandaşların da bilime güvenmelerini isteyerek aşı olmaları tavsiyesinde bulundu.

“Bilime güvenmeli ve soru işaretlerini bir kenara bırakmalıyız”
KBB Uzmanı Dr. Çağrı Açıkgöz, korona virüs sürecinde eşinden ve çocuklarından uzak kaldığını ifade ederek, “Hastanede çift maske takarak, sosyal mesafeye uyarak çok ciddi şekilde korunuyorduk, fakat geçtiğimiz Kasım ayında korona virüse yakalandım. Bilindiği üzere sağlık çalışanlarının vatandaşa göre 10 kat daha fazla Covid geçirme riski var. Biz de bulunduğumuz bölüm nedeniyle hastalarımızla çok iç içe oluyoruz ve bu sebeple korona virüs kapma ve enfeksiyon geçirme durumumuz oldu. Bu süre içerisinde bir dönem hastanede yatmam gerekti. Orta seviye şiddetinde geçirdim hastalığı, sonrasında herhangi bir şikayetim olmadan atlattım. Hastalık sonrası biraz halsizlik şikayeti oldu ama 2 ay sonrasında herhangi bir şikayetim kalmadı. Hastalık sürecimde tabi eşimden ve çocuğumdan ayrı kalmak zorunda kaldım ama herhangi bir problem olmadan iyileştim. Daha sonrasında da Ocak ve Şubat aylarında birer doz olmak üzere aşılarımı oldum ve bugüne kadar sorunsuz bir şekilde geldim. Bu süreçte korona virüs çok yeni bir hastalık olduğu için bilimsel çalışmaların gösterdiği yol neyse ona uygun davranmak gerekiyor. İnsanlar her şeyi düşünebilir fakat bilim temelli davranmak zorundadır. Özellikle hastalık konularında. Aşı olmamın üzerinden 4 ay geçti ve herhangi bir problem yaşamadım. Bu hastalığın kontrol altına alınması ve normal hayata dönüş için herkesin aşılama konusunda çok pozitif davranması, kafalarındaki soru işaretlerini bir kenara bırakması gerektiğini düşünüyorum. Vatandaşlarımız, bilim insanlarına, bilim kurullarına ve Sağlık Bakanlığı’na güvenerek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Aşılamanın normal hayata dönüşte en önemli etken olduğunu düşünüyorum. Hastalık dönemimde kullandığım ilaçlarda ve hastalığımın sürecinde aklımda herhangi bir soru işareti olmadan, her şeye pozitif yaklaşarak bu sürecimi sorunsuz bir şekilde atlattım. Umarım tüm hastalar da bu şekilde iyileşirler” dedi.

“Daha çok ailem için endişelendim”
Salgına yakalandığı süreçte ailesi ve çocukları için endişelendiğini ifade eden Kovid19 Servisi Dahiliye Hemşiresi Sultan Çıtak ise “15 aydır Kovid19 hemşiresi olarak çalışmaktayım. Korona virüse yakalandığımı ilk başlarda anlamadım. Çünkü grip gibi belirtiler oldu bende. Kış dönemlerinde sürekli hasta olan bir yapım var. Boğaz ağrım biraz oldu, bir kaç gün burnum tıkandı. Tabi hastalığı nasıl kaptığımı bilmiyorum. Açıkçası bunu da dışarıdan anlamak pek mümkün değil zaten. Sonraki süreçte de testimi verdim ve pozitif çıktı. En başından beri bu sürecin içerisinde olduğum için de neler yapmam gerektiğini bildiğim için hemen kendi önlemlerimi de aldım. Daha sonrasında eşim, annem ve kardeşim de pozitif çıktı. Sonraki süreçte de tedavinin yanı sıra evde sürekli vitaminli gıdalarla beslenmeye çalıştım. Sevmediğim gıdaları bile bu süreçte yedim. Küçük çocuklarım ve eşimden dolayı daha çok korktum. İlk baştaki süreçte İstanbul, Ankara gibi bir yoğunluğumuz olmadı ama bu süreçte çocuklarımızdan hepimiz ayrı kaldık. Ailemize bulaştırmaktan hepimiz korktuk. Açıkçası tek korkum bu oldu zaten. Sonraki süreçte annemler de benden dolayı pozitif oldular. Onlar da karantinada kaldılar. Bu süreçte kendimle ilgili bir korku aklıma hiç gelmedi daha çok ailem için endişelendim. Aşılama sürecinin başlaması ile birlikte gözümüzü kırpmadan gidip aşımızı olduk. Aşımdan sonra da hiç bir sıkıntı yaşamadım. Ülkemizde böyle bir fırsat sağlandı ve bu fırsatı değerlendirmeliyiz diye düşünüyorum aslında. Toplumumuz bu konuda çok bilinçli değil ve maalesef bu konuya tedirgin bakıyor ama herkesin normal hayata dönmek adına aşıyı yaptırmasını tavsiye ediyorum” diye konuştu.

“Aşıya güvenebilirsiniz”
Aydın genelinde aşılama çalışmaları aralıksız devam ederken, aşı konusunda tedirgin olan bazı vatandaşların da aşıya güvenebileceklerini ifade eden Aşı Polikliniği Sorumlu Hemşiresi Elvan Kardeşler de aşılama hakkında bilgi vererek, “Aydın Devlet Hastanesi olarak günlük ortalama 900 hastaya aşılarımızı yapıyoruz. Yoğunluğumuz var, buraya gelen hastalarımızın da aşılarımıza olan güveni son derece fazla ve tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Aydın Devlet Hastanesi olarak aşı sonrası istenmeyen bir yan etki görmedik. Hastane olarak zaten bunun için donanımlarımız hazır. Aşıya güvenebilirsiniz, herkes aşıya gelebilir. Herhangi bir yan etkisi yoktur. Aydın Devlet Hastanesi olarak herkesi aşıya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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