Nazilli sağlık hizmetleri MYO’da özgüven ve etkili iletişim konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Nazilli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 20202021 EğitimÖğretim Yılı Bahar Dönemi Sosyal Sorumluluk Söyleşileri kapsamında düzenlenen 'Özgüven ve Etkili İletişim' başlıklı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.



Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Doğaner’in konuk olduğu ve moderatörlüğünü Öğr. Gör. Gülşah Şükran Kale’nin üstlendiği söyleşiye, Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Ercan Sepetcioğlu, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı. Söyleşide, etkili iletişimin önemi, özgüven, motivasyon, sözsüz iletişim ve beden dili konuları ele alındı. Öğrencilerin soruları ve katkıları ile zenginleşen söyleşi, bir sonraki yıl yüzyüze bir etkinlik halinde gerçekleştirilmesi dileğiyle sona erdi.

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