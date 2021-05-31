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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buharkent halkı, kent tarihine sahip çıkıyor

İHA

Buharkent halkı, kent tarihine sahip çıkıyor

Aydın'ın Buharkent ilçesinde restorasyon çalışmaları tamamlanan Kent Müzesi, açılmak için gün sayarken, Buharkentli vatandaşlar da kent tarihine sahip çıkıyor.
Buharkent ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan ve yıllardır atıl durumda olan tarihi bina, ata miraslarının ve kültürün gelecek nesillere aktarılması adına kent müzesi olarak ilçeye kazandırıldı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’un talimatıyla satın alınan tarihi binada restorasyon çalışmaları tamamlanırken tefrişat çalışmalarının da tamamlanmasıyla müzede ilçenin kimliği yaşatılacak. Buharkent’in kimliğini korumak ve geleceğe aktarmak adına müzede sergilenecek eşyalar ile ilgili vatandaşların büyük destek verdiğini ifade eden Başkan Erol; “Kültür varlıklarımızı müzede yaşatarak, gelecek nesillere aktaracağız” dedi.
“Müzede yaşatalım”
Ata mirasları olan çeşitli objelerin Kent Müzesi’nde sergilenmesi için Başkan Erol’un çağrısı üzerine harekete geçen Buharkentli vatandaşlar, geçmiş yıllarda kullanılan çeşitli eşyaları müzeye bağışladı. Şu ana kadar yüze yakın bağış olduğunu ifade eden Başkan Erol, Buharkentli vatandaşlara duyarlılıkları ve tarihlerine sahip çıktıkları için teşekkür etti.
Kent Müzesi, Buharkent’in kültürel kimliğini dünden bugüne, bugünden yarına taşıyacak, geçmişle bağımızı koruyacak bir yer olacak. Bu sebeple Buharkentli vatandaşlar olarak bizler de kültür varlıklarımızı müzede yaşatalım istiyoruz. Müzemizde sergilenmek üzere bağış çağrısına vatandaşlarımız kayıtsız kalmadı. Şu ana kadar yüze yakın materyaller bağışlandı. Hemşehrilerimizin elinde bulunan ve Kent Müzesi’nde sergilenmesini istedikleri eski eşyalar, malzemeler, belgeler, resimler gibi kültür mirası haline gelmiş tüm objerin, düzenlenecek tutanakla, imza karşılığı ve bağış yapanın ismiyle sergilenmek üzere, Belediyemize bağışlanmasını talep ediyoruz. Bütün hemşehrilerimi bu kampanyaya katılmaya ve destek vermeye davet ediyorum” dedi.

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