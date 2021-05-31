Kuşadası Hafif Batı Müziği Topluluğu, konserlere hazırlanıyor

Kuşadası Hafif Batı Müziği Topluluğu (Orkestra ve Korosu) bir süredir pandemi nedeniyle ara verdiği çalışmalarını yeniden başlatarak, önümüzdeki günlerde vereceği konserlere hazırlanıyor.



Kuşadası'nda Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği Korolarının yanında, bir boşluğu doldurmak ve evrensel müziğe katkıda bulunmak amacıyla kurulmuş Kuşadası Hafif Batı Müziği Topluluğu ," Batı Kökenli Çok Sesli Hafif Müzik" ezgilerinin yer aldığı eserleri büyük bir başarı ile icra ediyor.



Doğru nefes kullanımı tekniklerini öğrenerek işe başlayan topluluğu, değerli kişilerden oluşan direktör kurulu idare ediyor.



Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi Olcay Şahin, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü öğretim görevlisi Aytekin Kandemir ve Topluluk İdari ve Mali İşler Direktörü Haluk Erpeden 'den oluşan kurul, sanatsal faaliyetlerine yoğun bir şekilde devam ediyor.



Yaklaşık bir buçuk yıldır çalışmalarını sürdüren topluluk, yakın bir zamanda Kuşadası'nda kültür ve sanat alanında adından çok sık söz ettirecek.

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