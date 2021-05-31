Söke Ceza Evi Kütüphanesi için kitap bağışına çağrı

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Türkiye genelindeki Ceza İnfaz Kurumlarında kütüphane kurulmasına yönelik işbirliği protokolü imzalanmasının ardından, ülke genelinde kitap bağışı kampanyaları düzenlenmeye başladı. Söke Ceza İnfaz Kurumu Kütüphanesi için de kitap toplanmasına yönelik bağış standı açıldı.

Cumhuriyet meydanı Hükümet Konağı önünde açılan stantta açıklama yapan Cezaevi sorumlusu Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdoğan, "Söke'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nca bulunan hükümlülerimizin okuması ihtiyaç fazlası kitapların Söke halkı tarafından bağışlanması için bu standı açmış bulunmaktayız" dedi.

“Stant 16 gün açık kalacak”

Savcı Gökhan Erdoğan, "Standımız 16 gün boyunca hizmet verecektir. Tüm Türkiye çapında böyle bir uygulama Adalet Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Tüm halkımızın katılımını bekliyoruz” diye konuştu.

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