Nazilli’de yol çalışmaları devam ediyor

Nazilli’nin Hisarcık ve Ketendere Mahallelerinin bağlantı yolu için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Nazilli ilçesindeki Hisarcık Mahallesi sakinlerinin ortaklaşa almış oldukları taşların sevkiyat ve döşemesini üstlenen Nazilli Belediyesi, imece usulü yürütülen çalışmaya destek verdi. Yaklaşık bin 500 metrekare alanda yürütülen çalışmaları yakından takip eden Hisarcık Mahalle Muhtarı Mehmet Tuna “Mahalle sakinlerimiz ile imece usulü almış olduğumuz taşlarımızın sevkiyatı, tesviyesi ve döşemesi için Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'a taleplerimizi ilettiğimizde bizlere gerekli desteği vereceklerini söyledi. Desteklerini esirgemeyen, yapılacak yolumuzun tesviyesi için kumumuzu ve döşeme için de personelini ivedilikle sevk ederek çalışmalarımızı yapan tüm Nazilli Belediyesi çalışanlarına teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yapılan çalışma ile Hisarcık ve Ketendere Mahallelerinin bağlantısının sağlanacağını kaydeden Başkan Özcan; “Aynı zamanda üreticilerimiz de güvenli bir şekilde bu yolu kullanabilecek. Mahallelerimizin tüm eksiklerini büyük bir titizlikle belirleyip çalışmalarımızı tamamlayarak kentimizin pek çok noktasında hızlı ve etkin bir şekilde hizmet götürmeye gayret ediyoruz” dedi.

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