Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ADÜ Araştırma Görevlisi Şahiner’in projesine TÜBİTAK’tan destek

İHA

ADÜ Araştırma Görevlisi Şahiner’in projesine TÜBİTAK’tan destek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Hande Sultan Şahiner’in yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK ARDEB 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.
‘Erkek Ratlarda Bisfenol A, F ve S’nin DNA Hasarı, Oksidatif Stres ve Aorta Histopatolojisi Üzerine Etkinliğinin Belirlenmesi’ isimli projenin ekibinde Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cavit Kum, Prof. Dr. Selim Sekkin, Prof. Dr. Şadiye Kum, Doç. Dr. Murat Boyacıoğlu ve Öğr. Gör. Özge Bardakçı Yılmaz araştırmacı olarak bulunuyor.
ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “Öğretim elemanımızı ve proje ekibini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Jakaranda ağaçları Didim'e güzellik kattı
YEREL HABERLER Jakaranda ağaçları Didim'e güzellik kattı
GEKA toplantısı Muğla’da yapıldı
YEREL HABERLER GEKA toplantısı Muğla’da yapıldı
Nazilli’de yol çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Nazilli’de yol çalışmaları devam ediyor
Söke Ceza Evi Kütüphanesi için kitap bağışına çağrı
YEREL HABERLER Söke Ceza Evi Kütüphanesi için kitap bağışına çağrı
ASKİ Serçeköy'de sulama kuyusunu aktif hale getirdi
YEREL HABERLER ASKİ Serçeköy'de sulama kuyusunu aktif hale getirdi
AYDEM'den gençlere online staj imkanı Aydem Enerji’nin “S-enerji” programı, gençlere online staj imkanı sunuyor
YEREL HABERLER AYDEM'den gençlere online staj imkanı Aydem ...
Başsavcı Tüten'den tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı
YEREL HABERLER Başsavcı Tüten'den tutuklu ve hükümlüler için kitap ...
Aydın’da araç sayısı arttı
YEREL HABERLER Aydın’da araç sayısı arttı
Ölmek üzere olan martıyı itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Ölmek üzere olan martıyı itfaiye kurtardı
Kuşadası Hafif Batı Müziği Topluluğu, konserlere hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kuşadası Hafif Batı Müziği Topluluğu, konserlere ...
Başkan Atay, 24 yıllık imar sorununu çözdü
YEREL HABERLER Başkan Atay, 24 yıllık imar sorununu çözdü
Aydın’da KGYS’den 265 şahıs ikaz edilirken 2 kişiye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da KGYS’den 265 şahıs ikaz edilirken 2 kişiye ...
Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Kuyucak Belediyesi Korona virüs ile mücadele ...
Aydın’da uyuşturucudan 92 şüpheli hakkında işlem yapıldı
YEREL HABERLER Aydın’da uyuşturucudan 92 şüpheli hakkında işlem ...
Meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Meydan muharebesi gibi kavganın 2 günlük yevmiye ...
Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber oldu Yaramaz kediyi kurtarmak için 2 saat uğraştılar İtfaiyenin kurtardığı kedi sahiplenildi
YEREL HABERLER Girdiği yerden çıkamayınca ekipler seferber ...
Turizm kenti Kuşadası'nda plajlar misafirlerini bekliyor
YEREL HABERLER Turizm kenti Kuşadası'nda plajlar misafirlerini ...
ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri sektör uzmanlarıyla buluşmaya devam ediyor
YEREL HABERLER ADÜ Ziraat Fakültesi öğrencileri sektör uzmanlarıyla ...
Buharkent halkı, kent tarihine sahip çıkıyor
YEREL HABERLER Buharkent halkı, kent tarihine sahip çıkıyor
Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne yaptığını anlayamadı
YEREL HABERLER Fotokapan öyle bir görüntü kaydetti ki kimse ne ...
Nazilli sağlık hizmetleri MYO’da özgüven ve etkili iletişim konuşuldu
YEREL HABERLER Nazilli sağlık hizmetleri MYO’da özgüven ve etkili ...
Nazilli'de imzalar sürüyor
YEREL HABERLER Nazilli'de imzalar sürüyor
Milli Park'ta sezon hazırlığı sürüyor
YEREL HABERLER Milli Park'ta sezon hazırlığı sürüyor
Aydın Valisi Aksoy'dan Biontech aşı açıklaması Biontech aşısı Aydın'da 14 hastanede uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Aydın Valisi Aksoy'dan Biontech aşı ...