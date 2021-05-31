Kaynak makinesinden yangın çıktı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, 17 bakanlık ile koordinasyon toplantısı yaptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Aydın'ın Efeler ilçesinde kaynak makinesinden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek söndürdü.



Yangın Efeler ilçesi Aydın Tekstil Park inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devam eden inşaat çalışmaları sırasında bir binanın çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken yangının kaynak makinesinden çıktığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.