Acil servisi arılar bastı Hastane çatısında oğul veren arılar, itfaiye tarafından toplandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde Devlet Hastanesi Acil Servis girişi çatı kısmında oğul veren arılar hastanede zor anlar yaşanmasına neden oldu. Arılar itfaiye ekipleri tarafından toplanarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi Acil Servis girişinde binlerce arının istilası hastanede zor anların yaşanmasına neden oldu. Hastane güvenlik görevlilerinin haber vermesi ile bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler acil girişin çatı kısmında oğul veren arıları toplamak için harekete geçti. Bir kova içerisine hazırlanan şekerli su ile arıların buraya toplanması sağlandı. İtfaiye ekipleri özel kıyafetler giyerek kova içerisine toplanan arıları bir çuval içerisine koyarak bölgeden uzaklaştırdı. Arıların olay yerinden alınması ile hastane acil girişinde işleyiş normal akışına döndü.

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