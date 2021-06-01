Aydın’da Umke yeni rengi ve amblemiyle sahada

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından 2428 Mayıs tarihleri arasında, 2021 yılı faaliyet planı çerçevesinde 'UMKE Temel Modül Eğitimi' düzenlendi.

Eğitimin ilk üç günü teorik olarak işlendi. Katılımcılar, enkaz altındaki vakaya yaklaşım, travma vakalarında acil olgu yönetimi, temel yaşam desteği, crush (ezilme) sendromu gibi toplam 22 farklı konuda bilgilendirildi. Eğitimin geriye kalan iki günü ise temel kampçılık, sahra çadırı kurulumu, olay yeri yönetimi, triyaj, trafik kazası, enkaz altındaki yaralıya müdahale, zor koşullarda yaralı transportu gibi konularda katılımcıların beceri kazanması için sahada yapılan simülasyon çalışmalarıyla tamamlandı.

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