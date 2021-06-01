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ADÜ’de iş sağlığı ve güvenliği ile kariyer olanakları üzerine söyleşi gerçekleşti

İHA

ADÜ’de iş sağlığı ve güvenliği ile kariyer olanakları üzerine söyleşi gerçekleşti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından düzenlenen ‘Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğinde Kariyer’ başlıklı söyleşi çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Öğr. Gör. Dr. Hakan Silitalay’ın organizatörlüğüyle gerçekleştirilen söyleşiye, Dr. Öğretim Üyesi İSG Uzmanı Evrim Demir ve İSG Uzmanı Durmuş Samet konuk olarak katıldı. Öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilen söyleşi, soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

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