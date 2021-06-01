Karacasu Uluslararası Çömlek Festivali 29 Haziran’da başlıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesinde 29 Haziran04 Temmuz 2021 tarihleri arasında 'Uluslararası Karacasu Kırmızı Eller Çömlek Çalıştayı ve Festivali düzenlenecek. Dünyanın başka bir yerinde bulunmayan Karacasu’ya özel kırmızı bir topraktan elde edilen çamurun işlenmesi ile ortaya çıkan seramik sanatı tartışılırken seramik ustaları da bilgi ve becerilerini katılımcılarla paylaşacak.

Yaklaşık 30 Atölyede 40 ustası ile Seramik üretimine devam eden Karacasu’da asırlardır yapılan ve Türkiye genelinin yanı sıra dünyanın farklı yerlerine de satışı yapılan çömlekler için festival ve sanat çalıştayı düzenlenmesine karar verildi. UNESCO Dünya Kültür Mirası Afrodisias Antik Kenti’nde yapılan kazılarda ortaya çıkan kırmızı renkteki seramik ürünleri Karacasu İlçesindeki seramikçiliğin Bronz Çağına kadar dayandığını göstermesinin ardından bir çalışma başlatan Karacasu Kaymakamlığı ve Karacasu Belediyesi, ilçede ilk kez düzenlenecek olan çalıştay ile bu önemli kültürü tanıtarak gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Karacasu Belediye Başkanı Zeki inal ve Ekibinin Güney Ege Kalkınma Ajansı tarafından almaya hak kazandığı bir hibe olan bu projede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Karacasu Kaymakamlığı, Karacasu Belediyesi, GEKA ve Ege Sanat Birliği ortak bir protokolle çalışmalarını sürdürüyor. 12 İl ve 5 İlçeden Çömlek Ustası, Sanatçı ve Eğitim Görevlilerinin katılacağı çalıştay 29 Haziran Tarihinde ilçede buluşacak. Bu yıl ilki gerçekleşecek olan '1.Uluslararası Karacasu Kırmızı Eller Çömlek ve Sanat Çalıştayı' için düğmeye basan komite, önemli bir sıkıntı olmaması durumunda çalıştayın 29 Haziran04 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

Festivale büyük bir katılım olacağını düşündüklerini ifade eden Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Covid19 sebebiyle sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Önümüzdeki süreçte bu hastalığı geride bırakacağımızı düşünüyorum. Devletimiz bununla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor. Bizlerde bu planlama doğrultusunda mayıs ayında bir Çalıştay ve festival hazırlığına giriyoruz. Bu yıl ilk defa gerçekleşecek olan bu etkinliğimizi bundan sonraki yıllarda da sürdürmek istiyoruz. Buradaki amacımız bu mesleğe yıllarını veren ustalarımızın ve el emeği ürünlerin dünya ülkeleri tarafından da görülmesi tanınması. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı, yerli ve yabancı turistlerimizi de 29 Haziran 4 Temmuz Tarihlerinde ilçemizde gerçekleştireceğimiz festivalimize katılmaya davet ediyorum’’ dedi.

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