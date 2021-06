Nazilli Ticaret Odası üyeleri için Nefes Kredisi açıklandı

Nazilli Ticaret Odası’na kayıtlı olan işletme ve şirketlerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlamak üzere nefes kredisi projesi tekrar başlatıldı. Başvuruları 01 Haziran 2021 Salı günü başlayacak kredi protokolü, bankalar ile kredi garanti fonu arasında imzalandı.

Önceki Nefes Kredisi uygulamalarından farklı olarak; belirli bankalara yığılmaları önlemek ve üyelerin tüm bankalara hızlı erişimini sağlamak adına banka bazında ayrılan limit değil tüm bankalar için belirlenen tek bir Oda limitinden kredi kullandırılacak.

“Sıfır faizli kredi ve kira yardımı talebinde bulunmuştuk”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nazilli Ticaret Odası (NTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan; “Pandeminin resmi olarak duyurulduğu 2020 yılı Mart ayından itibaren üyelerimiz için sürekli olarak başta Hibe Destekleri olmak üzere; “sıfır” faizli kredi ve kira yardımı gibi bir çok konuda taleplerimizi dile getirdik. Taleplerimizin bir kısmının gerçekleştiğini, diğer hususların da tarafımızdan takip edildiğini ve her platformda bunları tekrar tekrar ifade ettiğimizi, yazılı olarak ilgili makamlara ilettiğimizi daha önce açıklamıştık. Üyelerimiz adına talep ettiğimiz hususlardan birisi olan Nefes Kredisinin 2021 yılı için tekrar hayata geçirilecek olması bizleri sevindirmiştir. Her ne kadar Hibe değil de Kredi olarak verilecek olsa da sadece Ticaret Odası üyelerine tahsis edilecek olması nedeniyle daha önce verilen pandemi destek ve kredilerinden yararlanamayan Oda üyeleri için bir fırsat olacağını düşünüyorum. Nazilli Ticaret Odası üyeleri için toplamda yaklaşık olarak 15 Milyon TL’lik bir kredi tahsisi öngörüyoruz. Ancak özellikle dikkat çekmek istediğim bir husus var. Daha önceki kredilerde olduğu gibi; Nefes Kredisi değerlendirme sürecinde de Oda ve Borsaların firmalar ile ilgili herhangi bir referansı olmayacak.”

“Destek tam zamanında geldi”

Yeni nefes kredisinin, finans sıkıntısı yaşayan üyeleri adına tam zamanında açıklanmış bir destek olarak gördüğünü ifade eden Başkan Arslan; “Genelgeler kapsamında kapanan üye işyerlerinin en büyük ihtiyacı uygun şartlarda alabileceği finans destekleridir. Bu anlamda yeni nefes kredisini, finans sıkıntısı yaşayan üyelerimiz adına tam zamanında açıklanmış bir destek olarak görüyorum. NTO olarak üyelerimiz adına tespit ettiğimiz her ihtiyacı ve talebi kararlılıkla sonuca ulaştırmaya gayret gösteriyoruz. Pandemi tamamen sona erinceye kadar bu konudaki çalışmalarımızın devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Nefes Kredisi Projesinin üyelerimiz için hayırlı olması dileğiyle, kredinin hayata geçirilmesinde büyük emekleri olan başta M.Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere Odalar ve Borsalar Birliği yetkilerine teşekkür ediyorum” dedi.

"6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanıyor"

Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 Milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan, Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Ticaret Borsası’na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL’yi aşmayan KOBİ’ler azami 50 bin TL, cirosu 110 milyon TL arasında olan KOBİ’ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. TOBB ve Oda / Borsalarda kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak. İşletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri ödemeleri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

