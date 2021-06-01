Değirmendere Mahallesi’ne 29 bin metrekare yol yapıldı

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım seferberliğini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Değirmendere Mahallesi 834 Sokak ve bağlantı yollarında yürüttüğü kilit parke taşı döşeme işlemi son aşamaya geldi.

Kuşadası Belediyesi kentin faklı noktalarında alt ve üst yapı yenileme çalışmalarına ve çevre düzenlemesine hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Kuşadası’nın turistik çarşıları ile birlikte kentin 28 faklı noktasında yenileme ve çevre düzenleme çalışması yürütüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde 7/24 esasına göre sürdürülen çalışmaları vatandaşlar memnuniyetle karşılıyor.

Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol yapım çalışmalarına Türkmen Mahallesi’ndeki Enver Reis Caddesi ve Saçıkara Sokak’ın ardından Değirmendere Mahallesi’nde devam ediyor. Bu kapsamda mahallede bulunan 834 Sokak ve bağlantı yollarına toplam 2 bin metrekare kilit parke taşı döşendi. Bordür taşı ve kaldırım imalatı da yapılacak olan bölgede çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak. Değirmendere Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl da 27 bin metrekarelik bir alanda sıcak asfalt ve parke taşı döşeme çalışması yapılmıştı.

Değirmendere Mahallesi’nin alt ve üst yapı işlerinin büyük oranda tamamlandığını belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “ Uzun süre belediye hizmetlerinden yoksun kalmış Değirmendere Mahallesi’nde göreve geldiğimiz günden bugüne kadar toplam 29 bin metrekare yol yapım çalışması yürüttük. Ayrıca bölgenin altyapı sorunlarını da Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içerisinde çözdük. Çalışmalarımız kentimizin faklı noktalarında sürüyor” diye konuştu.

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