Ailenin neşe kaynağı beşiz doğan buzağılar 10 aylık oldu

Aydın’da Montbeliarde ırkı bir ineğin bir batında doğurduğu beşiz buzağılar yaşamaz diye beklenirken 10 aylık oldu. 3’ü dişi, 2’si erkek olan buzağılar sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ederken, Türkiye’de ve dünyada beşinin de yaşayabildiği bir ilk olduğu iddia edilen ilginç olay, ineğin sahiplerini de çok mutlu etti.

İlginç doğum olayı geçtiğimiz 2020 yılında Kurban Bayramı'nın 2. günü erken saatlerde Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı PamukörenYöre Mahallesi'nde gerçekleşti. Uzun yıllardır besicilik yapan ZeynelAsiye Ertop ailesi, 8 büyükbaş hayvanından elde ettiği gelirle geçimini sürdürürken geçen yıl yaşadığı büyük sürprizle büyük şaşkınlığa uğradı. Aile, Türkiye’de ve dünyada beşinin de yaşayabildiği ilk olduğu öne sürülen ilginç olayı Kurban Bayramı'nın 2. günü sabahı erken saatlerde yaşadı. Asiye Ertop güneş doğmadan hayvanlarını kontrol ettiği sırada doğum yapması beklenen Montbeliarde ırkı ineklerinin doğuma başladığını gördü. Hemen eşi Zeynel’e haber veren Asiye Ertop, veteriner hekimleri olan Ali Özdeş’i de aradı. Ancak veteriner hekime ulaşamayınca eşi ile birlikte doğuma devam etti. Bir, iki, üç ve dördüncü buzağı dünyaya geldi. O sırada Veteriner Hekim Ali Özdeş işletmeye geldi ve buzağıları muayene etti. Özdeş, aileye şaka tarzında “Beşinci buzağıyı neden doğurtmadınız” sözünün ardından anne inek buzağılarının önüne gelip yere uzanınca durumdan şüphelenen Özdeş, ineği muayene etti. Yaptığı şakanın gerçeğe döndüğünü gören Veteriner Hekim Özdeş, erkek olan beşinci ve son buzağıyı dünyaya getirdi.

Suni tohumlama ile ikinci hamileliğini yaşayan 4 yaşındaki Montbeliarde ırkı ineklerinden ikiz buzağı beklerken bir anda beş buzağı ile karşılaşan Ertop ailesi ve Veteriner Hekim Ali Özdeş şaşkınlıklarını gizleyemedi. 3 dişi, 2 erkek olan buzağılar ailenin çocukları Mustafa ve Abdullah’ı da çok sevindirdi. Doğumdan itibaren gözetim altına alınan 5 sağlıklı buzağı annelerinden sağılan süt ile ilk beslenmelerini gerçekleştirdi.

Uzun zamandır besicilikle uğraşan Ertop ailesi, 2 laktasyon buzağılamada beşiz doğuran ineklerinin kendilerine çok büyük bir bayram hediyesi verdiğini ifade etti. Aradan geçen 10 ayın ardından beşi de sağlıklı bir şekilde büyüyen buzağılar, hem aile hem de veteriner hekim tarafından sürekli gözetim altında tutularak sağlıklarına büyük özen gösterildi. Olayı duyan birçok kişinin inanmakta güçlük çektiği beşiz doğumdan sonra anne inek ise bir kez daha suni tohumlama ile gebe kaldı. Doğuma son iki ay kaldığı ve yine ikiz buzağı beklendiği belirtilen ineğin yine bir sürpriz yapması beklenirken, aile tarafından evlerinin birer bireyi haline gelen buzağılar ise hem ailenin hem de çevrenin neşe kaynağı oldu.

Eşi ve çocuklarının çok sevdikleri buzağılara çok iyi baktığını ifade eden Zeynel Ertop, dünyada ve Türkiye’de beşinin de yaşayabildiği ilk kez gerçekleşen olayın araştırılması gerektiğini, devlet tarafından eğer talep edilirse buzağılarını çalışma araştırma ve yapılabilmesi için verebileceğini belirtti.

Bir arada büyüyen ve anneleri ile bir araya geldiklerindeki sevgi dolu hareketleri ile duygusal anlara sahne olan beşiz buzağılar, ailenin maskotu gibi adeta sevgi yumağı gibi çevrelerinde mutluluk saçarak sağlıklı bir şekilde büyümeye devam ediyorlar.



“Yaşayan beşizler olarak dünyada bir ilk”

ÖRKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal, “Yaklaşık 10 ay önce kooperatifimiz ortağı Zeynel Ertop’a ait Montbaliarde cinsi hayvan beşiz doğurmuştu. Tabii ki beşiz doğum dünyada ilk değildi fakat yaşatılabilen olarak ilkti. Bizler de yaşayıp yaşayamayacaklarını merak ediyorduk. Doğdukları günlerde gelmiş küçük yavruları okşamıştık. Fakat bugün gördüm ki buzağılar 10 aylık oldular ve hepsi sağlıklı şekilde yaşıyor. Bu bizim için bir neşe kaynağı oldu. Tabii kooperatifimizin ortağı olması Aydın’ımızın ve kendi köyüm olan Pamukören'de olması benim için ayrı bir neşe kaynağı, gurur kaynağı oldu. İnşallah hayvanlarımız daha da büyüyecek daha da gelişecek ve dünyada ilk Türkiye'de ilk olarak kayıtlara geçecektir” dedi.



“Devamlı kontrol halindeyiz”

Beşizlerin sağlık durumlarını ve büyümelerini sürekli olarak kontrol altında tuttuklarını ifade eden ailenin Veteriner Hekimi Ali Özdeş de, “Bundan 10 ay kadar önce doğan üçü kız, ikisi erkek olan beşiz buzağılarımızın sağlıkları gayet iyi. Devamlı kontrol halindeyiz. Bir tanesi küçükken ishal geçirdi. Bunlar bizim bu bölgenin maskotu oldular. Doğumdan sonra biz tekrardan araştırma yaptık, ‘Acaba böyle 5 sağlıklı buzağı oluşmuş mu, doğmuş mu?’ diye. Ama sağlıklı 5 buzağıya daha rastlamadık. Araştırmalarımızın sonucunda daha henüz bulamadığımız için Türkiye'de ve dünyada ilk olduğunu düşünüyoruz. Beşiz doğum yapıp da 10 aya kadar yaşatılan ilk buzağı bunlar. Bu yüzden sevinçliyiz. Aile olarak da bakımlarına çok özen gösterdiler. Sağlık durumlarını devamlı olarak geldik kontrol ettik. Veteriner hekim olarak da gerekli kontrolleri zamanında yapıyoruz” dedi.



“Geçen yıl Kurban Bayramı'nda doğdular”

Buzağılarının nazara uğramasından çok korktuklarını ifade eden Zeynel Ertop; “Bundan 10 ay önce beşiz buzağılarımız olmuştu. Bu buzağılar bizim için bir sürpriz oldu. Geçen yıl Kurban Bayramı'nda doğmuşlardı. Elimizden geldiğince bakmaya çalışıyoruz. Şu anda sağlıkları yerinde. Veterinerimiz de devamlı geliyor, kontrollerini yapıyoruz. Dünyada ve Türkiye'de ilk oldu. Bunları en azından belli bir yere getirip büyüttüğümüz için mutluyuz. Elimizden geldiğince de sağlıklarından tutun da yeme içmelerine kadar her türlü şeylerine bakmaya çalıştık. Bunların üçü dişi, ikisi erkek. Damızlık olmaz deniliyor. Yani damızlık olmaları pek imkanlı görünmüyor. Ama olsun gene de onlar bizim uğurumuz, evimizin bereketi. Allah inşallah bunları sağlıklı bir şekilde bakmayı bize nasip eder bize. Bunları elimizden geldiğince de elimizde tutmaya çalışacağız. Çünkü bunlar bir hayvan türünden ziyade bizim için bir uğur gibi. Bir şekilde ailemizin bir üyesi oldular artık. Elimizden geldiğince de yaşatmaya çalışacağız. Herkesten birer Maşallah isterim. İnşallah bunları büyütürüz. Allah'ım nazarlardan saklasın” dedi.



"Onlar ailemizin bir parçası"

Beşizlerin 10 ay önce aralarına katıldığını belirten Asiye Ertop; “10 ay önce buzağılarımız oldu. Onları yaşatabildiğimiz için çok mutluyum. İki çocuğum var ve onları çocuklarımdan ayırt etmiyorum. Çocuklarımızla birlikte büyüyorlar. Allah'ım bize böyle bir şey nasip etti. Allah'a şükür diyorum. Dünyada bir ilki bizim ailemiz yaşadı. Çok mutluyuz bundan ötürü. Herkesten birer maşallah bekliyoruz. Onlar bizim, Türkiye’nin, dünyanın gururu. Beşiz buzağılarımız bizlerde olduğu müddetçe onları aile üyelerimizden ayırmayacağız. Onlar ailemizin bir parçası. Biz onlarla mutluyuz” dedi.

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