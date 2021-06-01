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Aydem Perakende, kategorisinde Ege Bölgesi’nin en iyi işvereni olmanın gururunu yaşıyor

İHA

Aydem Perakende, kategorisinde Ege Bölgesi’nin en iyi işvereni olmanın gururunu yaşıyor

Ege Bölgesi’nin görevli elektrik tedarik şirketi Aydem Perakende, çalışan markası alanında hayata geçirdiği projeler, insan kaynağına ve yenilikçi kurumsal uygulamalarına yaptığı yatırımlarla, Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri Özel, Sektör ve Bölge Ödülleri’nde “Ege’nin En İyi İşverenleri’’ kategorisinde 250 ve üstü çalışanı olan şirketler arasında birincilik ödülünü kazandı.
İş yeri kültürü ve çalışan memnuniyeti konusunda 60’tan fazla ülkede hizmet veren Great Place to Work Enstitüsü’nün yürüttüğü programa katılarak, Şubat 2021’de “Harika Bir İş Yeri” olarak sertifikalandırılan Aydem Perakende; Nisan 2021’de Great Place to Work Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2021 Listesi’nde yer alarak başarısını taçlandırmıştı. Aydem Perakende şimdi ise “Ege’nin En İyi İşverenleri’’ kategorisinde 250 ve üstü çalışanı olan şirketler arasında birincilik ödülünü kazanarak Ege Bölgesi’nin en iyi işvereni seçildi.
Great Place to Work Enstitüsü’nün 30 yıla dayanan tecrübesiyle gerçekleştirdiği araştırmalar sonucunda hazırlanan listelerde, kurum içerisinde güven kültürünü sağlamlaştırmış, şeffaflık, takım ruhu ve güven kültürünü içselleştiren ve çalışanları tarafından başarılı bulunan şirketler yer alıyor.
Çağdaş Demirağ, yaptığı açıklamada, “Her bir çalışanımız için mükemmel bir iş yeri yaratabilmek amacıyla insan kaynağı yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.
250 ve üstü çalışan kategorisinde Ege Bölgesi’nin En İyi İşvereni Ödülü’nü kazanan Aydem Perakende’nin Genel Müdürü Çağdaş Demirağ şunları söyledi: “Çalışma arkadaşlarımız için aldığımız her karar, yaptığımız her bir yeni uygulama bizlere sürdürülebilir bir büyüme ve başarı olarak geri dönüyor. Bağımsız ve saygın bir kurum olan Great Place To Work Enstitüsü tarafından yapılan anket ve araştırmalar sonucunda sırasıyla aldığımız başarılar, doğru yolda olduğumuzu net olarak gösteriyor. Sektörümüzde ve Ege Bölgesi’nde öncü konumda olmamızı sağlayan ve her defasında yükselen bir ivmeyle devam eden başarılarımızın asıl kaynağı; oluşturduğumuz güçlü kurum kültürümüzün ve yenilikçi çalışma politikalarımızın değerli çalışma arkadaşlarımız tarafından özveriyle benimsenerek sahiplenilmesi. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve iş yaşamında yepyeni bir vizyona geçmemizi sağlayan küresel salgına rağmen, ‘’Ege Bölgesi’nin En İyi İşvereni’’ unvanını kazanmaktan dolayı hem mutlu hem de gururluyum. Başarılarımızı sürdürülebilir kılarak; her bir çalışanımız için mükemmel bir iş yeri yaratma çabamızı daha da büyük bir istekle devam ettireceğiz. Önümüzdeki dönemde Ege Bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye genelinde nitelikli insan kaynağı yatırımlarımızı sürdürerek sektörümüze ve ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz”

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