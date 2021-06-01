CHP'li vekiller başkan Günel ile görüştü

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’i normalleşme döneminin ilk gününde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Süleyman Bülbül, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ile CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal ziyaret etti.

Pandemi ile mücadelede Türkiye’nin en başarılı ilk 4 ilçe belediyesinden biri olan Kuşadası Belediyesi’ni ziyaret eden 5 CHP Milletvekili, Başkan Ömer Günel’e çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Turizm kenti olarak pandemi dönemini şehrin yeniden yapılanma süreci olarak değerlendiren Kuşadası Belediyesi'nin çalışmalarından gurur duyduklarını belirten milletvekilleri, Başkan Ömer Günel’in örnek bir belediye yönetimi sergilediğinin altını çizdiler.

Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmede Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye siyasetin deneyimli isimleriyle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Buluşmanın sonunda ise CHP Tokat Milletvekili Durmaz, CHP Muğla Milletvekili Alban ile CHP Kırıkkale Milletvekili Önal, Başkan Ömer Günel’e üzerinde Atatürk’ün kabartmasının bulunduğu bir CHP madalyonu hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.