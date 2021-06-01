Kılıçdaroğlu'nun Aydın ziyareti öncesinde CHP'den bilgilendirme toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Aydın programı öncesinde, CHP İl Başkanlığı tarafından bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Pandemi sürecinde zorluk yaşayan hizmet sektörünün temsilcileri ile görüşmek amacıyla Aydın’a gelecek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, esnaf ziyaretleri gerçekleştirecek. Program öncesinde basın mensupları ve partililer için bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. İl Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya CHP Aydın Milletvekilleri, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve CHP’li ilçe belediye başkanları ile partililer katıldı.

Ziyaret öncesinde Aydın’a gelen CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Kemal Kılıçdaroğlu’nun esnaf ile görüşmek amacıyla Aydın’a geleceğini ifade etti. Toprak, “Genel Başkanımız 3 Haziran’da Aydın’ı ziyaret edecek. Ağırlaşan bu şartlarda Türkiye’nin sorunlarını yerinde, taraflarıyla görüşmek için planlanan bir ziyaretimiz olacak” dedi.

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