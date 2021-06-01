Aydın’da 1 yılda 112 kişi hayatını kaybetti

Aydın’da 2020 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarının bilançosu belli oldu. İl genelinde son 1 yılda toplam 12 bin trafik kazası meydana gelirken, 112 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı Karayolu Trafik Kaza İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Aydın’da 2020 yılında 12 bin 272 trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen trafik kazalarının yüzde 74,7 ile 9 bin 166’sı maddi hasarlı, 25,3 ile 3 bin 106’sı ise ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 2020 yılında meydana gelen 983 bin 808 trafik kazasının yüzde 84,7 ile 833 bin 533’ü maddi hasarlı, yüzde 15,3 ile 150 bin 275’i ölümlü yaralanmalı trafik kazası olarak gerçekleşti.

"Trafik kazalarında 112 kişi yaşamını yitirdi"

2020 yılında Aydın’da meydana gelen trafik kazalarında 112 kişi yaşamını yitirdi. Bu trafik kazalarında 4 bin 337 kişi yaralandı. Aydın’da meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen ölümlerin yüzde 50 ile 56’sı kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 50 ile 56 kişisi de kaza sonrası gerçekleşti. Türkiye genelinde ise 2020 yılında meydana gelen trafik kazalarında gerçekleşen 4 bin 866 ölümün yüzde 45,2 ile 2 bin 197 kişi kaza yerinde gerçekleşirken yüzde 54,8 ile 2 bin 669 kişisi ise kaza sonrasında gerçekleşti. Türkiye’de meydana gelen trafik kazalarında ise 226 bin 266 kişi yaralandı.

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