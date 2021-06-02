Bahçede oynayan Alperen'i yılan ısırdı

Burhan CEYHAN/ AYDIN, (DHA)AYDIN´ın Çine İlçesinde, evlerinin bahçesinde oyun oynayan 8 yaşındaki Alperen Oktay´ı bacağından yılan ısırdı. Çocuk ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında kırsal Mutaflar Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçilik yaparak geçimini sağlayan Hayriye ve Adnan Oktay çiftinin oğlu Alperen, evlerinin bahçesinde oyun oynarken, bacağından yılan ısırdı. Acı içinde bağırarak yardım isteyen çocuğun yardımına ailesi yetişti. Olay yerine çağrılan ambulansla Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Alperen, burada yapılan tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Alperen´in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Aydın / Çine Burhan CEYHAN
2021-06-02 08:27:12
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