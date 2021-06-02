Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nde sektör ve akademik kariyer fırsatları konuşuldu

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi tarafından Kariyer Günü Etkinlikleri kapsamında düzenlenen ‘Yönetim Bilişim Sistemlerinde Sektör ve Akademik Kariyer Yolculuğu’ başlıklı panel çevrimiçi olarak gerçekleşti.



Moderatörlüğünü Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Araştırma Görevlisi Denizhan Demirkol’un gerçekleştirdiği etkinliğin konuğu Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatma Önay Koçoğlu oldu. Panelde Araştırma Görevlisi Denizhan Demirkol, kendi sektör ve akademik kariyer yolculuğunu anlattıktan sonra Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunlarının çalışabilecekleri iş kollarını öğrencilere tanıttı. Dr. Fatma Önay Koçoğlu, akademik kariyer yapmak isteyen Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü mezunlarına lisans eğitimi başlangıcından itibaren dikkat etmeleri gereken noktaları kendi kariyer yolculuğundan örnekler ile açıkladı.



Öğrencilerden ve Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğretim üyelerinden gelen soruları da cevaplayan Dr. Koçoğlu, yönetim bilişim sistemleri perspektifinden akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilere tavsiye ve önerilerde de bulundu. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencilerinin yoğun ilgisi ile gerçekleşen panel, Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çetin, Bölüm Başkan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Türkay Henkoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Halise Şerefoğlu, Söke İşletme Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Pınar Zarif Tapkan’ın konuşmacı Dr. Öğretim Üyesi Fatma Önay Koçoğlu ve Arş. Gör. Denizhan Demirkol’a teşekkür mesajlarıyla sona erdi.

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