Koçarlı 3 yeni gölete daha kavuşuyor

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü’nün Aydın’a bağlı Koçarlı’daki Mersinbeleni Mahallesi’nde bulunan Hayvan İçme Suyu (HİS) Göleti yapım çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.



DSİ tarafından Koçarlı’da 10 milyon liralık proje hazırlanan 3 yeni gölet çalışması kapsamında Mersinbeleni HİS Göleti yapımıyla ilgili çalışmalara hız kazandırıldı. Proje çerçevesinde Kızılcabölük Göleti tamamlanırken, Mersinbeleni HİS Göleti yapımı kapsamındaki çalışmalardaysa sona gelindi.

Koçarlı’ya bağlı Mersin Mahallesinde yapım çalışmaları devam eden Mersinbeleni HİS Göleti’nin kırsal kalkınmaya büyük destek sağlayacağını belirten DSİ 21. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, “Tamamlandığında toplamda 86 bin metreküp su tutma hacmine sahip olacak gölet bölgedeki hayvancılığın gelişimine büyük katkı sağlayacak. Mersinbeleni Göleti’nin ardından yapım çalışmaları başlayacak olan Bağarcık Göleti’nin de tamamlanmasıyla birlikte göletlerde tutulacak su, metrelerce uzunluğundaki borularla mahallelere ulaştırılacak” ifadelerini kullandı.

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