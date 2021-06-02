Halk Eğitim Merkezi hayat boyu öğrenme etkinlikleri başladı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinlikleri başladı.

Kuşadası’nda 17 Haziran tarihleri arasında yapılan "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" kapsamında etkinlikler düzenlenecek. Hafta Boyunca sürecek etkinlikler de. El Sanatları ve Resim Sergisi, Zeybek Halk Oyunları Gösterisi, Üsküp Yöresi Halk Oyunları Gösterisi, Bendir (Ritim) Gösterisi, Uygulamalı Kurs Tanıtımları, Yağlı boyaSulu Boya Resim, İşaret Dili Eğitimleri, Dikiş ve Giyim Kursu Tanıtımları, Kafkas Halk Oyunları Gösterisi, Zeybek Halk Oyunları Gösterisi gibi etkinlikler gerçekleşecek. Kuşadası'nda ülke çapında en çok kursiyerin eğitim aldığına dikkat çeken Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, pandemi dolayısıyla bu yıl kursların iki ayda sonuçlandırıldığını ifade etti. Sergiler büyük beğeni ile ziyaret edilirken, Çakabey İlkokulu bahçesinde devam eden sergiyi şu ana dek yüzlerce kişi gezdi.



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