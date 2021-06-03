Evinde rahatsızlandı, hastanede öldü; kolonya içtiği öne sürüldü

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Bahattin ALBAYRAK/SULTANHİSAR(Aydın),(DHA) AYDIN´ın Sultanhisar ilçesinde, evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılan Bahalettin M. (66) yaşamını yitirdi. Bahalettin M.'nin kolonya içtikten sonra rahatsızlandığı iddia edildi.

Sultanhisar ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki evinde Bahalettin M., fenalaşması sonrası hastaneye kaldırıldı. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Bahallettin M., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahalettin M.'nin öldüğünü duyarak, hastaneye gelen yakınları büyük üzüntü yaşadı. Kolonya içtiği öne sürülen Bahalettin M.'nin ölüm nedeninin otopsi sonucu netleşeceği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Aydın / Sultanhisar Bahattin ALBAYRAK

2021-06-03 07:55:52



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