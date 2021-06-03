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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavas Mehmet Efe klibi, tıklanma rekoru kırıyor

İHA

Kavas Mehmet Efe klibi, tıklanma rekoru kırıyor

Buharkent Belediyesi öncülüğünde Milli Mücadele döneminde Buharkent’te düşmana karşı kahramanca savaşan Kavas Mehmet Efe için hazırlanan klip, yayınlandığı andan itibaren tıklanma rekoru kırmaya başladı.
Milli Mücadele döneminin önemli illerinden olan Aydın, düşmana karşı kahramanca savaşan birçok efeleri ile birlikte “Efeler Diyarı” olarak anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda önemli bir adım atan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent’in Milli Mücadele kahramanı Kavas Mehmet Efe’nin tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için harekete geçti. Kavas Mehmet Efe’nin adına yazılan türküye “Buharkent için söyle” adıyla klip çeken Buharkent Belediyesi, kendi oluşturacakları bir halk oyunu ile Kavas Mehmet Efe’yi tanıtmayı hedefliyor. Proje sorumlusu Sinan Develi tarafından çekilen klipte, Türkiye’nin farklı illerinden gelen sanatçılar da Kavas Mehmet Efe Türküsünü seslendirdi. Söz ve müziği Yetkin Karakaya’ya ait olan Kavas Mehmet Efe Türküsü’nün 8 dakika 35 saniyelik klibi, yayınlandığı ilk andan itibaren büyük beğeni toplayarak adeta tıklanma rekoru kırdı. İlçe genelindeki doğal ve tarihi güzelliklerin olduğu alanlarda çekilen klipte, Buharkent’te yetişen incir başta olmak üzere tarımsal ürünleri ile yer altı kaynaklarının tanıtımına da yer verildi.
“Buharkent’in sembol ismi”
Buharkent ilçesinde özellikle kültürel alanda yaptığı çalışmalarla takdir toplayan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Milli Mücadele dönemi kahramanlarına da sahip çıkarak, hazırladıkları klip ile genç nesilleri buluşturmayı ve ilçe tarihinin daha iyi bilinmesini amaçladıklarını ifade etti. Buharkent’in unutulan ve birçok kişinin dahi hatırlamadığı Kavas Mehmet Efe’nin tekrar gün yüzüne çıkarılması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Erol, çekilen kliple Kavas Mehmet Efe’nin tanıtılmasına katkı sağlayacaklarını ifade etti.
Klip ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Erol, Kavas Mehmet Efe’nin milli mücadele döneminin önemli kahramanlardan biri olduğuna dikkat çekerek “İşgal yıllarında Milli Mücadelenin Buharkent’teki sembol ismi Kavas Mehmet Efe’dir. Değerlerimize sahip çıkmak ve unutturmamak, Milli Mücadele Ruhunu yaşatmak, Buharkent’imizin tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Buharkent Belediyesi olarak Kavas Mehmet Efe Türküsünün klibini hazırladık. Bu vesileyle Kavas Mehmet Efe ve Milli Mücadelenin isimsiz kahramanlarımızın ruhları şad, mekanları cennet olsun” dedi.
“Türkülerle tanıtmak istiyoruz”
Klibin yapım süresiyle ilgili açıklamalarda bulunan yapımcı ve proje sorumlusu Sinan Develi ise “Söz ve müziğini Yetkin Karakaya’ya ait olan türkümüzün çekimleri 2 ay sürdü. Video çekimlerini Çağlar Kabakcı, Aranjesini ise Harun Genç yaptı. Klipte 34 sanatçı ile Buharkent Belediyesi Halk Oyunları ekibinden 6 kişi yer aldı. Bu türküyü Ege Türküleri kapsamında yaptık. Özellikle Aydın’ın ilçelerini türkülerle tanıtmak istiyoruz. Kavas Mehmet Efe Türküsü için Buharkent Belediye Başkanımız Mehmet Erol’ da çok teşekkür ediyoruz, tüm desteği sağladı” dedi.

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