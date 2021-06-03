Didim Belediyesi’nden anlamlı etkinlik

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Didim’de düzenlenecek olan farkındalık etkinliği ile vatandaşlar, elektronik atığını getirip, kedi ve köpek maması alabilecek.

Didim Belediyesi tarafından 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, hem geri dönüşüme önem veren hem de hayvan dostu temalı bir farkındalık çalışması yapılacak. Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında vatandaşlar elektronik atığını getirip, kedi ve köpek maması alabilecekler.

5 Haziran 2021 Cumartesi günü Altınkum Yalı Caddesinde, saat: 16.00 ile 20.00 arasında tüm vatandaşlar Didim Belediyesi tarafından Yalı Caddesi üzerine kurulacak olan stantlarda etkinliğe katılım gösterebilecek.

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