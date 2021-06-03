Nazilli emniyetinden dev tarihi eser operasyonu

Nazilli KOM Grup Amirliği ekipleri son zamanların en büyük tarihi eser operasyonuna imza attı. Çok sayıda ekibin katıldığı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde Nazilli KOM Grup Amirliği aldıkları bir istihbaratı değerlendirdi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Merkez, Kuyucak, Buharkent ilçesinde 4 şahıs, Konya ilinde de 3 şahıs olmak üzere toplam 7 şahsa yönelik 9 adreste arama yapıldı. Aramalarda toplam 342 adet sikke, 167 adet obje, 4 adet define arama dedektörü, 1 adet av tüfeği, 1 adet madalyon, 1 adet vazo ele geçirildi. İ.K, D.G ,F.Ö, Y.U ve A.A isimli 5 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şahsın da yakalanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.