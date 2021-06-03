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Kuşadası Ada Camping CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı

İHA

Kuşadası Ada Camping CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kuşadası’nı ziyaret etti. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde yaşama geçirilen Ada Camping kamp ve karavan alanının açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ile il ve ilçe yöneticileri eşlik etti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Kuşadası’ndaki ilk durağı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi iş birliğinde açılan Ada Camping alanı oldu. Kuşadası’nı pandemi sonrası ortaya çıkan ‘yeni turizm’in merkezi haline getirmek amacıyla Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’nda yaşama geçirilen kamp ve karavan alanının açılışını yapan Kılıçdaroğlu, Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel’den kamp ve karavan alanı hakkında bilgi aldı. Ada Camping alanında zeybek gösterileri ile karşılanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na günün anısına Başkan Özlem Çerçioğlu ve Başkan Ömer Günel tarafından boyun dolağı ve efe fesi hediye edildi.

Ada Camping yeni turizmin merkezi olacak
Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı’ndaki 25 dönümlük alanda yer alan Ada Camping, 93 standart çadır, 15 glamping çadır ve 24 karavanı aynı anda ağırlama kapasitesine sahip. Kamp alanında ayrıca market, duş kabinleri, sosyal donatı ile çocuk oyun alanı, yemek pişirme ünitesi ve otopark da bulunuyor. Ada Camping ile Kuşadası, doğayla iç içe tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler için yeni cazibe merkezi haline gelecek.

16 projenin açılış ve temel atma törenine katılacak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Kuşadası programı saat 16.30’da Sealight Resort Hotel’de düzenlenecek olan toplu açılış ve temel atma töreni ile sürecek. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, törenin ardından yine aynı otelde gerçekleşecek olan “Ülkemiz Turizminde Normalleşme Süreci” başlıklı bir toplantıyla turizm sektörünün temsilcileriyle bir araya gelecek.

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